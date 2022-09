MISE À JOUR PS5 : un firmware 22.02-06 avec le 1440, les listes de jeux personnalisables et plus encore !

Il y a quelques semaines, Sony Interactive Entertainment proposait de nouvelles fonctionnalités PS5 à ses bêta-testeurs, en vue d'un nouveau firmware public. Il vient d'être rendu disponible via la mise à jour 22.02-06.00.00.42-00.00.00.0.0 (à vos souhaits), qui ajoute donc la sortie vidéo en 1440p sur les écrans compatibles, les listes de jeux personnalisables dans la Bibliothèque, la possibilité de demander un Partage d'écran à un membre d'une Party, un affichage simplifié du profil des nouveaux amis, un outil de comparaison de l'audio 3D et l'audio stéréo et plus encore.

À ces fonctionnalités accessibles depuis vos consoles s'ajoute une mise à jour de la PlayStation App permettant justement de demander un Partage d'écran depuis un smartphone ou une tablette, et de lancer une session PS Remote Play. Tout est expliqué par le vice-président senior de la division Expérience sur les Plateformes, Hideaki Nishino.

Grâce au soutien et aux commentaires de nos bêta testeurs sur PS5, nous déployons aujourd’hui une nouvelle mise à jour du logiciel système de la PS5 pour les joueurs du monde entier. Cette mise à jour ajoute des fonctionnalités très attendues, telles que la sortie vidéo en 1440p via HDMI* et les listes de jeux. Elle propose également de nouvelles fonctionnalités sociales, comme la possibilité de demander le Partage d’écran à un membre d’une Party, l’affichage simplifié du profil des nouveaux amis et la réception de notifications pour rejoindre plus rapidement la partie d’un ami depuis le chat de la Party.

De plus, vous pouvez désormais comparer l’audio 3D et l’audio stéréo sur un même écran et accéder plus facilement à vos Activités en cours depuis les portails de jeux.

Nouvelles fonctionnalités de l’application PS App

Outre les mises à jour de la console PS5, nous déployons progressivement de nouvelles fonctionnalités pour l’application PS App ce mois-ci, sur iOS et Android :

Lancer une session PS Remote Play via l’application PS App

Les utilisateurs de l’application PS App pourront lancer une session PS Remote Play directement depuis l’application PS App sur les appareils iOS et Android. Pour commencer, assurez-vous que l’application PS App est associée à votre console PS5 et que cette dernière est en mode repos. Ensuite, sélectionnez l’icône du jeu avec PS Remote Play depuis un portail de jeu de l’application PS App. L’application PS Remote Play lancera automatiquement le jeu. Pour profiter de cette fonctionnalité, assurez-vous que les deux applications, PS App et PS Remote Play, sont installées sur votre téléphone portable ou votre tablette.

Demander le Partage d’écran

Tout comme avec la fonctionnalité éponyme sur PS5, les utilisateurs de l’application PS App pourront demander à un membre de leur Party jouant sur PS5 de lancer une session en Partage d’écran, afin de visionner le gameplay de leur ami via l’application. Ainsi, vous pourrez facilement garder le contact avec vos amis pendant vos déplacements.

Un grand merci à tous nos fans pour leurs précieuses suggestions et idées. Nous prenons en compte vos commentaires et sommes déterminés à améliorer vos expériences vidéoludiques et sociales au fil des mises à jour. À bientôt en ligne !

* La sortie vidéo en 1440p sur PS5 nécessite un téléviseur ou un moniteur prenant en charge les résolutions 1440p/60 Hz, 1440p/60 Hz et 120 Hz. Les résultats peuvent varier en fonction du jeu.

Le taux de rafraîchissement variable (VRR) sur PS5 prend en charge les sorties vidéo 1080p et 4K, mais pas la résolution 1440p.