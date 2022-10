MISE A JOUR PS5 : un firmware 22.02-06.00.02 disponible, des nouveautés cachées découvertes

Alors que Sony Interactive Entertainment a lancé une version 22.02-06.00.01 du logiciel système de sa PlayStation 5, voilà qu'il en déploie d'ores et déjà une nouvelle. Elle est numérotée 22.02-06.00.02 et, officiellement, elle ne vient que s'occuper de problèmes de stabilité.

Voici ce que nous apprend son changelog :

Version : 22.02-06.02.00 Cette mise à jour du logiciel système améliore les performances du système. Mettre à jour manuellement le logiciel système PS5 Depuis un PC ou un Mac, créez un dossier nommé « PS5 » à la racine d'un lecteur USB formaté en FAT32. Dans ce dossier, créez un sous-dossier « UPDATE ». Téléchargez le fichier de mise à jour et sauvegardez-le dans le dossier « UPDATE ». Enregistrez le fichier sous le nom « PS5UPDATE.PUP ». Branchez le périphérique USB contenant le fichier sur votre console PS5. Démarrez la console PS5 en Mode sans échec : maintenez enfoncée la touche d'alimentation, puis relâchez-la quand vous entendez le deuxième bip. Sélectionnez l'option 3 du Mode sans échec : Mettre à jour le logiciel système. Sélectionnez Mettre à jour depuis le périphérique de stockage USB > OK.

Sauf qu'en explorant l'interface de leur console, les journalistes de Push Square ont découvert des nouveautés qui n'ont pas été annoncées par le constructeur. Ainsi, les Cartes d'Activité d'un jeu pourront désormais apparaître par groupe, afin de nous diriger plus facilement vers une activité en solo ou en multijoueur par exemple. Et du côté des Trophées, l'icône dédiée donne désormais accès à l'intégralité des Trophées d'un jeu du premier coup, et laisse la possibilité d'épingler certains objectifs ou même de laisser la liste affichée à l'écran.

