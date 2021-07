PS5 : une mise à jour en bêta pour la compatibilité des disques SSD M.2, la distinction des jeux PS4/PS5, du suivi de Trophées et bien plus encore !

Nous le savions avant la sortie : la PlayStation 5 ne permettrait pas à son lancement de connecter un SSD externe pour stocker et jouer à un jeu next-gen depuis un espace de stockage périphérique. Sony Interactive Entertainment avait promis qu'une mise à jour arriverait plus tard pour brancher et utiliser un SSD M.2 sur sa PS5 : les rumeurs la voyaient débarquer cet été, et elles avaient raison.

the PS5 software beta has a HUGE amount of changes. Here's the full list (pause the video to read each section) pic.twitter.com/0eTk8tdsIS — Tom Warren (@tomwarren) July 29, 2021

La fonctionnalité est enfin disponible via un nouveau firmware... pour les joueurs du programme bêta. La mise à jour permet de connecter certains SSD M.2 triés sur le volet, et donc d'y stocker des jeux PS5 afin de pouvoir les lancer sans les avoir sur notre disque dur interne. Le patch ne se contente cependant pas de cette nouveauté, loin de là. Il ajoute aussi l'audio 3D pour les enceintes intégrées aux téléviseurs, tout comme des options de personnalisation pour le Centre de Contrôle, qui intègre désormais un outil de suivi des Trophées pour en mettre en valeur 5 à débloquer. Le Centre de Contrôle permet aussi maintenant d'envoyer des messages à nos Amis depuis la Base de jeu, repensée au passage pour afficher plus d'informations sur nos copains connectés, notamment le nombre de connectés.

Tout aussi intéressant, les versions PS5 et PS4 d'un même jeu apparaîtront désormais comme 2 applications différentes distinguées par une icône : nous n'aurons plus besoin d'aller fouiller dans les menus pour déclencher la bonne version. Les jeux installés apparaîtront sinon en premier dans la Bibliothèque, qui distinguera également mieux les différentes versions d'un même titre. Une option permet enfin de choisir entre le 720p et le 1080p pour le PlayStation Now, directement depuis le menu de notre PS5. D'autres changements mineurs sont aussi de la partie, vous pouvez en découvrir la liste en vidéo ci-dessus.

En toute logique, toutes ces nouveautés devraient débarquer dans les prochaines semaines pour le grand public, via une future mise à jour. La PlayStation 5 n'est toujours pas systématiquement disponible à l'achat faute de stock, au contraire de ses jeux et accessoires.