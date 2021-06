PS5 : un programme bêta pour essayer les futurs firmwares avant tout le monde, voici comment s'y inscrire

Pour la PlayStation 4, Sony Interactive Entertainment nous invitait parfois à nous inscrire pour essayer en avant-première un nouveau firmware et détecter ses défauts. Le constructeur va passer à l'étape supérieure à la PS5 en lançant un programme dédié à ses bêtas, auxquelles toutes les personnes majeures de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni, du Japon et d'Amérique du Nord peuvent s'inscrire.

Tous les volontaires ne seront pas forcément sélectionnés, mais vous pouvez tenter votre chance à l'adresse suivante. Et si vous êtes retenus pour l'essai d'une mise à jour du logiciel système, vous serez automatiquement sollicités pour les suivants.

Depuis la sortie de la PS5, nos équipes n’ont de cesse d’améliorer votre expérience sur la console. Plus tard dans l’année, nous avons prévu une importante mise à jour système riche en nouvelles fonctionnalités et nous aimerions que vous nous aidiez à la tester !

Dès aujourd’hui, vous pouvez vous inscrire pour tenter de participer au tout premier programme bêta du logiciel système PS5 à l’adresse suivante. L’inscription est réservée aux joueurs de plus de 18 ans vivant aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. En vous inscrivant, vous pourriez faire partie des premiers utilisateurs à tester de nouvelles fonctionnalités et ainsi fournir des commentaires essentiels à leur développement.

Si vous êtes sélectionné pour participer au programme, vous recevrez un e-mail contenant les instructions pour télécharger la version bêta du prochain logiciel système. Pour vous inscrire, vous devez posséder une console PS5, une connexion à Internet et un compte pour le PlayStation Network. Vous serez également automatiquement ajouté au groupe de participants potentiels des futurs programmes bêta pour le logiciel système PS5 sans avoir à vous réinscrire. Une fois la bêta lancée, vous pourrez restaurer la dernière version officielle de votre logiciel système avant même la fin du programme bêta.

Notre dernière mise à jour majeure du système PS5 du mois d’avril proposait de nouvelles fonctionnalités, comme le stockage étendu USB, le Jeu en partage intergénérationnel, une Game Base repensée et d’autres améliorations de l’interface et des fonctionnalités sociales. Nous nous en dirons plus dans les semaines à venir sur ce qui vous attend dans la bêta.

Que vous soyez un bêta testeur PlayStation aguerri ou fraîchement débarqué, nous vous remercions de votre soutien. Vos commentaires nous aident à améliorer l’expérience de toute notre communauté.