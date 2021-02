RUMEUR sur la PS5 : la compatibilité avec les SSD M.2 externes et la mise à jour des ventilateurs pas avant cet été

Si les jeux PS4 rétrocompatibles peuvent être lancés depuis un HDD externe, pour le moment, il n'existe aucun moyen de stocker ses jeux PS5 en dehors du SSD interne, doté de 667 Go d'espace de stockage disponible. Sony Interactive Entertainment a promis qu'une future mise à jour permettrait de s'équiper d'un SSD M.2 externe pour installer et faire tourner des expériences next-gen, mais ledit patch se fait attendre.

Le constructeur n'est toujours pas prêt à communiquer sur le sujet, mais Takashi Mochizuki de Bloomberg semble en savoir plus. Toujours dans les bons coups, le journaliste japonais déclare savoir de sources proches de SIE que la mise à jour autorisant l'utilisation d'un SSD M.2 externe arrivera à l'été 2021, et donc qu'il faudra encore être patient et bien gérer son espace de stockage d'ici là. Le patch « débloquera la vitesse des ventilateurs de refroidissement » afin d'éviter les surchauffes et permettre ces échanges de données rapides, une possibilité déjà évoquée par le passé.

Contacté par Bloomberg, SIE s'est refusé à commenter l'information. Si vous attendiez cette mise à jour pour investir dans un SSD M.2 et que vous avez confiance en Takashi Mochizuki, vous savez donc que vous avez encore un peu de temps pour économiser. La PS5 n'est pas disponible à l'achat faute de stocks, au contraire de ses jeux et accessoires.

