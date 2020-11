TEST de la PS5 : le futur démarre en douceur

Sony Interactive Entertainement va lâcher au grand public sa nouvelle console, attendue par beaucoup de joueurs aux quatre coins du monde, la PlayStation 5. La firme japonaise a pris énormément son temps pour dévoiler la carrure de son nouveau joujou technologique... Pour faire monter la sauce, elle avait partagé en janvier un simple logo qui avait atteint des millions de Like. Il a fallu attendre le 11 juin 2020 pour que le géant exhibe enfin la plateforme au travers d'une vidéo adéquate. Le monde découvrait alors un design particulier, se distinguant de se grande sœur, la PS4. Du blanc, du noir, des formes tordues... Une chose est sûre, la belle a marqué les esprits dès les premières secondes. Cela fait maintenant plusieurs jours que nous avons la PS5, nous avons décortiqué diverses sections afin de vous livrer nos impressions. Cependant, chose à prendre en compte, certaines fonctionnalités ne sont pas encore disponibles et seront accessibles à la sortie japonaise/nord-américaine (le 12 novembre prochain). Nous mettrons donc à jour ce test ultérieurement. Bien, il est temps de passer la seconde !

La taille a aussi été pensée pour refroidir le système.

En ouvrant la boîte et en découvrant la PS5, le premier point qui nous a surpris, c'est sa taille. C'est, sans l'ombre d'un doute, la plus grosse console PlayStation à ce jour ! Elle en impose par sa carrure, son design et ses couleurs. Le blanc domine sur les côtés, le noir titille la pupille. Sa courbe légèrement ondulée lui donne un aspect futuriste plutôt plaisant. Seulement voilà, sa silhouette et les tonalités choisies ne vont pas forcément avec notre matériel et/ou installation. En effet, elle est tellement gigantesque qu'elle peut gâcher le plaisir des mirettes et casser l'image de votre environnement ; c'est certainement voulu par Mister S. Une PS5 plus petite avec une telle... physionomie aurait été parfaite. Certes, la taille a aussi été pensée pour refroidir le système, mais avoir une fusée posée sur un meuble risque de ne pas plaire à tout le monde...

Point néanmoins à ne pas négliger, les coques peuvent être retirées facilement. Pour le coup, nous espérons que Sony proposera des couleurs alternatives dans nos rayons pour adapter la bête à notre décor. Par ailleurs, notez que le tout est dans un ton mat très agréable à l’œil, et nous adorons le souci du détail à l'intérieur de la machine, à savoir les fameux symboles PlayStation gravés sur les faceplate. La tranche, elle, est en plastique noir brillant qui attire la poussière et exhibe les traces de doigts. Nous n'aurions pas été contre un teint plus léger qui nous évite de passer le chiffon tous les quarts d'heure...

Ce gros bébé pèse 4,5 kg et peut tenir debout sans son socle (qui apporte tout de même une certaine stabilité). Ce support est, en revanche, essentiel pour coucher correctement la PS5 à l'horizontale. Pour l'installer, il faut le clipser et utiliser une vis ; rien de rapide et de pratique en soi. Une fois posée, l'envie de ne plus toucher la console est bel et bien là. En outre et au total, nous avons 3 ports USB Type-A et un USB Type-C. Ils sont faciles d’accès, nous pouvons brancher un support de stockage externe (disque dur, clé USB, etc.) ou la manette via un câble, en toute simplicité. Sur le devant, nous avons deux petits boutons qui passent inaperçus, Eject et Power. L'installation se fait instinctivement et rapidement, nul besoin d'un manuel pour connecter la machine à votre téléviseur et l'alimenter.

Notation Verdict 17 20