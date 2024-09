PS5 : trois DualSense et façades dévoilées avec la Chroma Collection, une autre manette Fortnite présentée

Lors du PlayStation State of Play, Sony a profité de sa présentation nocturne pour dévoiler la Chroma Collection. Qu'est-ce donc ? Eh bien il s'agit de trois coloris inédits « aux reflets irisés » pour la manette DualSense et la coque amovible de la PlayStation 5, c'est à découvrir en vidéo juste ici :

Sony rajoute :

La nouvelle Chroma Collection apporte un style inédit à la famille des accessoires PS5. Cette collection pour la manette sans fil DualSense et les façades pour console PlayStation 5 (modèle – slim) présente trois nouveaux coloris qui brillent, scintillent et changent de couleur sous tous les angles : Chroma Pearl offre une palette de teintes roses et crème chic.

offre une palette de teintes roses et crème chic. Chroma Indigo passe de bleus profonds à des violets éclatants.

passe de bleus profonds à des violets éclatants. Chroma Teal fait chatoyer des reflets verts rafraîchissants.

Comptez 79,99 € pour une manette DualSense Chroma et 64,99 € pour une façade compatible PS5 Slim. Les précommandes seront lancées le 3 octobre, les accessoires Chroma Pearl et Chroma Indigo sortiront le 7 novembre 2024, mais il faudra patienter jusqu'au 23 janvier 2025 pour les produits Chroma Teal.

Dans un tout autre registre, nous avons également découvert une manette DualSense en Édition limitée Fortnite. La manette est très bleue, avec des illustrations de Banane et Poiscaille, divers tags et les mentions « Where we droppin' ? » et « Take the high ground ». C'est dans le pur esprit Fortnite, la DualSense en édition limitée sera disponible en précommande le 3 octobre prochain.

Vous pouvez retrouver une DualSense plus classique à 74,99 € à la Fnac.