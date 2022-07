PS5 : Western Media lance son premier SSD M.2 sous licence officielle PlayStation

La PlayStation 5 propose de base un stockage avec 600 Go environ de libres, autant dire que la console se remplit rapidement, surtout si vous êtes abonnés au nouveau service du PlayStation Plus. Une mise à jour a cependant activé un port de stockage supplémentaire pour rajouter un SSD M.2 à sa guise, et Western Digital a sauté sur l'occasion.

Le constructeur annonce en effet un partenariat avec Sony pour proposer son premier SSD M.2 sous licence officielle pour PS5. Le WD_Black SN850 NVMe M.2 SSD est disponible avec 1 ou 2 To de stockage, idéal pour télécharger ou installer un paquet de jeux récents en même temps dans sa console de salon. Western Digital précise que le disque a été soumis a des tests rigoureux pour assurer une rapidité, une fluidité et une qualité graphique optimale, ce que rappelle Susan Park, vice-présidente de la gestion des produits de solutions grand public chez WD :

Nous sommes ravis de ce nouveau projet avec Sony Interactive Entertainment et de l'opportunité de proposer le disque sous licence officielle aux joueurs de la PS5. La marque WD_BLACK de Western Digital a été créée pour offrir des produits de haute performance aux joueurs du monde entier. Combiné à ce partenariat innovant, nous souhaitons approfondir notre engagement actuel à développer des solutions de stockage spécialement conçues pour améliorer l'expérience de jeu de tous les joueurs.

Le SSD WD_BLACK SN850 pour PS5 permet évidemment de stocker des jeux PS4 dans la dernière console de Sony, et dispose d'un dissipateur thermique tout-en-un pour une installation simple, et le constructeur promet une vitesse de lecture jusqu'à 7 000 Mo/s grâce au PCIe Gen4.

Le SSD WD_BLACK SN850 NVMe M.2 est déjà disponible sur la boutique de Western Digital en exclusivité temporaire, il arrivera chez les revendeurs habituels à la mi-août. Comptez 219,99 € pour le modèle 1 To et 329,99 € pour celui avec 2 To de stockage. Vous pouvez retrouver d'autres SSD M.2 sur Amazon.

