PSVR 2 : avis aux amateurs de J-RPG, le portage de RuinsMagus vient d'être annoncé

Sorti et testé par nos soins sur Meta Quest 2 (une version PCVR existe également), RuinsMagus est un J-RPG dungeon crawler où nous incarnons un Magi (magicien) dont l'objectif est de protéger la population des Rogues (pilleurs) et d'en savoir un peu plus sur les fameuses et énigmatiques ruines qui entourent le village. Il s'agit d'un très bon jeu, pas sans défauts, mais qui vous apportera de véritables sensations propres au J-RPG.

En revanche, le jeu est en anglais, et pas d'un niveau scolaire de première année, ce qui pourra rebuter ceux qui souhaiteraient avoir une compréhension assez précise de l'histoire et de ses enjeux. Pour ceux qui pourront passer la barrière de la langue, sachez que l'édition PSVR 2 comportera je jeu original, le DLC " the Warrior and the Tailor " qui ajoute le centre-ville, une nouvelle quête (l'épéiste Schneider), les voix japonaises et anglaises, ainsi qu'un lifting des derniers donjons du jeu. Les retours haptiques dans les DualSenses et le casque ont été ajoutées mais pourront être désactivées.

Le jeu est prévu pour le 19 septembre 2023 mais son prix n'est pas encore connu. Le PlayStation VR 2 est disponible seul ou en pack avec Horizon: Call of the Mountain et vous pouvez agrandir votre ludothèque via des cartes-cadeaux PlayStation disponibles sur Amazon.fr.