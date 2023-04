PSVR 2 : écouter Spotify et Apple Music en jeu, c'est possible !

Vous ne l'avez peut-être jamais essayé ou vous ne le saviez peut-être pas, mais il est possible d'écouter ses propres playlists tout en jouant à votre PlayStation VR 2. Ce n'est guère surprenant, car la fonctionnalité est déjà présente sur écran plat. Aussi, il n'est pas nécessaire de souscrire à un abonnement payant pour en profiter, mais vous devrez faire face à la publicité ! Il vous faudra par ailleurs couper ou mettre au minimum la musique du jeu afin d'éviter la cacophonie, certains titres n'étant pas prévus pour prioriser le flux de Spotify ou d'Apple Music.

Si certains jeux s'y prêtent (Gran Turismo 7, C-Smash VRS, Cities: VR...), d'autres en revanche utilisent déjà la musique ou son absence comme élément essentiel, comme la série des The Walking Dead: Saints & Sinners, le jeu Horizon Call of the Mountain ou encore Resident Evil Village.

Autre astuce et non des moindres, vous pouvez utiliser le menu rapide de la PS5 pour piloter votre application musicale : mettre en pause, passer à la musique suivante, répéter le dernier morceau, etc. L'inconvénient du PSVR 2, contrairement aux autres casques, est de ne pas arborer de commandes physiques permettant de régler le volume, vous devrez alors corriger le gain dans le menu rapide.

