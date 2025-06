Maestro sort sur PSVR 2 avec un DLC Star Wars

Un jeu VR qui nous transforme en chef d'orchestre





En octobre dernier, le studio de développement Double Jack lançait Maestro, un jeu de rythme en réalité virtuelle nous mettant dans la peau d'un chef d'orchestre. Le jeu VR avait déjà séduit de nombreux joueurs grâce à une démo, il a donc fait son entrée sur PC (SteamVR) et Meta Quest, mais le voilà qui sort désormais sur une nouvelle plateforme très attendue : le PSVR 2.

Un contenu de base classique





Maestro est disponible sur le PlayStation VR 2 de Sony, les possesseurs du casque et d'une PS5 peuvent eux aussi manier la baguette en réalité virtuelle. Côté contenu, c'est très riche, le jeu de base affiché à 24,99 € sur le PS Store propose un tas de musiques célèbres de Richard Wagner, Carl Orff, Giuseppe Verdi, Camille Saint-Saëns, Antonín Dvořák, Igor Stravinsky, Duke Ellington, Ludwig van Beethoven, Piotr Tchaïkovski, Wolfgang Amadeus Mozart ou encore Hank Levy.

Des DLC pour les fans de musiques de films





Mais les joueurs peuvent également craquer pour les DLC Doom Bound et Secret Sorcery, rajoutant des musiques issues de Harry Potter, Fantasia, Game Of Thrones ou encore Le Seigneur des Anneaux. Mieux encore, Maestro accueille sur toutes les plateformes un nouveau contenu additionnel sur le thème de Star Wars avec un sabre laser en guide de baguette et la musique culte Duel of the Fates, tirée de Star Wars, épisode I : La Menace Fantôme et composée par John Williams.

Si vous aimez les jeux de rythme, que la trompette de Trombone Champ vous casse les oreilles et que l'arrêt des mises à jour de contenu de Beat Saber sur PSVR 2 vous attriste, Maestro a tout pour vous séduire.

