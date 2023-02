PSVR 2 : les pixels morts ne seront pas pris en charge par la garantie !

Nous sommes en 2023 et la maladie des pixels morts sur les écrans de casque VR n'était plus vraiment de mise avec les modèles actuellement sur le marché. Mauvaise nouvelle, avec l'arrivée du PlayStation VR 2, il semble que cette problématique déjà existante sur le PSVR premier du nom soit de retour. Si cela reste probablement anecdotique sur la quantité vendue, sur notre modèle de test, il y en a maintenant deux qui restent allumés en permanence. Pas de chance ou problème plus large anticipé, quoi qu'il en soit, Sony explique clairement que ce problème ne sera pas pris en garantie.

Les écrans LED seraient-ils plus fiables que les OLED ? Il est possible de se poser la question tant le pixel mort était finalement devenu un non-sujet depuis plusieurs années. Cela dit, le choix de Sony s'est porté, à l'inverse de tous les autres constructeurs, sur cette technologie qui apporte des contrastes plus forts et plus marqués que la moyenne. Si le résultat final, une fois le casque sur les yeux, est plutôt bon, certains ont donc la mauvaise surprise de voir certains pixels rester noirs ou, au contraire, allumés en permanence. Si leur taille les rend imperceptibles dans un jeu ou un film, l'arrivée sur une image fixe sombre, comme un chargement, permet de les apercevoir. S'ils se trouvent, comme pour les nôtres, sur la périphérie, cela peut passer, mais dans le centre, cela va agacer les rétines régulièrement.

Ce qui gêne, c'est que pour Sony, ces pixels morts ne sont pas un défaut ni un dysfonctionnement, mais un « phénomène normal associé au fonctionnement de l'écran ». Comme vous le voyez dans la photo de la notice ci-dessus, le constructeur estime que les irrégularités de couleurs ou de luminosité ne sont pas non plus anormales. Bref, vous l'avez compris, si vous tombez sur un casque présentant ces soucis non pris en garantie, il faudra faire avec à moins que le SAV ne soit plus souple que ce qui est écrit. Par contre, si vous avez ce souci au déballage, vous pourrez alors utiliser l'option de rétractation de 14 jours légalement possible pour les achats par correspondance.