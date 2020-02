PUBG Global Series : le tournoi à Berlin reporté à cause du coronavirus

Il y a quelques jours, PUBG Corp. présentait le programme du PUBG Global Series 2020, avec un tournoi devant se dérouler à Berlin dans le courant du mois d'avril prochain. Malheureusement, il vient d'être reporté.

Comme l'explique PUBG Corp. dans un communiqué, le report est en lien avec l'épidémie de coronavirus, qui a fait plus de 900 morts en Chine. Les organisateurs veulent préserver la santé des joueurs et des fans, le tournoi aura donc lieu à une date ultérieure, encore indéterminée :

PUBG Corporation surveille avec attention l’avancée du coronavirus, qui a récemment été désigné comme une urgence sanitaire mondiale par l’OMS.

La sécurité et la santé de nos joueurs, employés et fans sont notre priorité et nous avons pris la difficile décision de repousser le PGS : Berlin censé se dérouler en avril. Les dates et horaires des qualifications régionales sont également sujets à de potentiels changements. Les plans d’organiser quatre évènements PUBG Global Esports en 2020 restent inchangés, et nous recherchons activement différentes options pour organiser un évènement en substitution.

Nous partagerons des mises à jour une fois que nous aurons une meilleure appréhension des options pour les fans d’eSport, les joueurs et le staff. Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension.

- PUBG Corporation