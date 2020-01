PUBG Global Series 2020 : le tournoi officiel détaillé

PUBG Corp. compte bien faire vivre la scène compétitive de PlayerUnknown's Battlegrounds, et il annonçait en fin d'année dernière les PUBG Global Series, un tournoi mondial détaillé cette semaine.

Le PUBG Global Series se déroulera ainsi en plusieurs phases, qui auront toutes lieu au parc des expositions de Berlin entre le 31 mars et le 12 avril prochain, avec d'abord une phase de groupe jusqu'au 3 avril, puis une phase d'élimination les 4 et 5 avril, et enfin la Grande Finale du 10 au 12 avril. Ce seront au total 32 équipes qui s'affronteront lors du PGS, avec quatre places réservées aux vainqueurs de la dernière compétition mondiale de PUBG. Les 28 autres équipes devront se qualifier au travers de tournois régionaux en Corée du Sud, Chine, Japon, Europe, Amériques et Asie-Pacifique.

Rendez-vous donc dans les prochaines semaines afin de suivre les PUBG Global Series 2020.

Lire aussi : PUBG : la Saison 6 et le Survivor Pass: Shakedown disponibles sur PS4 et Xbox One