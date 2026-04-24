Puzzle Bobble Every Bubble! arrive sur Steam avec Bub, de la coopération et une remise de lancement

Deux ans après sa sortie sur Nintendo Switch, Puzzle Bobble Every Bubble! arrive sur PC via Steam avec son mélange d’action, de réflexion et de coopération. Bub reprend du service dans un épisode coloré qui mise autant sur le jeu en solo que sur les parties à plusieurs.

La célèbre série de TAITO revient donc sur PC avec une version pensée pour les joueurs qui aiment autant se creuser la tête que partager la partie en local ou en ligne. Dans Puzzle Bobble Every Bubble!, Rainbow Island n’a plus vraiment des airs de paradis. Une malédiction lancée par un sorcier a transformé l’île en un monde rempli de bulles. Bub, le dragon cracheur de bulles bien connu des amateurs de la licence, doit alors parcourir les niveaux avec ses amis pour faire le ménage et éclater toutes ces sphères colorées.

Le principe reste fidèle à l’esprit de la série, avec des bulles à envoyer, des associations de couleurs à créer et des tableaux à vider avant que la situation ne devienne trop compliquée. Cette formule simple en apparence conserve son efficacité grâce à son mélange de réflexes, d’anticipation et de lecture de l’écran. Le jeu propose plusieurs niveaux et modes, dont Baron’s Tower, pensé comme un défi infini, ainsi que Puzzle Bobble vs. Space Invaders, un niveau croisé avec une autre licence bien connue de TAITO.

La principale nouveauté mise en avant pour cet épisode reste l’arrivée d’un mode coopératif jusqu’à quatre joueurs dans le mode Histoire, une première pour la série. Les joueurs peuvent donc avancer seuls à leur rythme ou partager l’aventure avec des proches, en famille ou entre amis. Cette orientation plus conviviale devrait parler à ceux qui voient dans Puzzle Bobble un jeu facile à comprendre, mais capable de vite devenir plus exigeant dès que l’écran commence à se remplir.

Le multijoueur ne se limite pas au mode Histoire. Puzzle Bobble Every Bubble! permet aussi de jouer en ligne contre des adversaires du monde entier, avec un classement pour tenter de grimper dans la hiérarchie. Des parties locales jusqu’à quatre joueurs sont également prévues, avec plusieurs règles disponibles, dont des affrontements en équipes de deux contre deux. De quoi alterner entre coopération, compétition et parties plus décontractées selon l’envie du moment.

Pour accompagner cette sortie PC, Arc System Works annonce une réduction spéciale de 20 % sur le prix de lancement. Puzzle Bobble Every Bubble! est disponible depuis le 23 avril 2026 sur Steam, au prix de 39,99 € avant promotion. Une offre temporaire qui vise à encourager les joueurs à rejoindre Bub et ses amis dans cette nouvelle virée sur Rainbow Island.

Puzzle Bobble Every Bubble! est disponible sur Steam. Le jeu est édité par Arc System Works et reste une production sous licence TAITO Corporation.