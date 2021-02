Rainbow Six Parasite : le nouveau nom de Rainbow Six Quarantine fuite avec des images !

Ubisoft nous a prévenus à l'occasion de son dernier bilan financier, Rainbow Six Quarantine devrait changer de nom, pour éviter de faire penser aux affres du COVID-19. En revanche, si vous pensiez que l'éditeur opterait pour un nom moins oppressant, ce ne devrait pas être le cas. MP1st vient en effet de repérer un fichier de mise à jour 1.01 sur le PlayStation Store pour un projet qui est très certainement la version commerciale de feu Rainbow Six Quarantine.

Accrochez-vous : le titre devrait donc s'appeler Tom Clancy's Rainbow Six Parasite, et des visuels dont le jaune n'a rien à envier à celui de Cyberpunk 2077 viennent le prouver. Une image du paramétrage de la PS Vita pour le Remote Play, un fond d'écran et une icône de sauvegarde de la version PS4 ont été découverts, ne laissant que peu de place au doute.

Tout reste cependant à savoir sur ce Rainbow Six Parasite. Le concept de jeu multijoueur PvE avec 3 personnages contre des mutants contrôlés par l'IA a-t-il évolué depuis la révélation ? Pourquoi des données ont-elles été téléversées sur le PlayStation Store alors qu'aucune annonce n'a été faite ? Une bêta est-elle sur le point d'être déployée ? Quid des versions PS5 et Xbox Series X | S ? Officiellement, ce Rainbow Six Parasite/Rainbow Six Quarantine est attendu avant la fin septembre 2021, sans précision aucune sur la période de sortie, mais nous devrions donc en apprendre davantage rapidement.

