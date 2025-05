Razer dévoile le Clio et des périphériques pour les joueurs nomades

Razer vient de dévoiler aujourd'hui ses nouveaux produits pour gamers, avec d'abord un accessoire au nom pour le moins particulier, qui va faire lever un sourcil aux joueurs français. Le constructeur présente le Clio, mais bien sûr, cela n'a rien à voir avec les voitures de Renault. Non, le Clio est... « un coussin appui-tête sans fil compatible avec THX Spatial Audio ».

Oui, c'est bel et bien un appui-tête avec des enceintes qui finira sur un siège baquet, mais plutôt dans un bureau que dans une voiture. Voici une présentation du Razer Clio :

Créer une installation audio surround peut s'avérer complexe mais avec le Razer Clio, c'est un jeu d'enfant : il peut à la fois être utilisé comme un haut-parleur principal qui fonctionne de manière autonome avec un son clair et puissant, ou appairé avec d'autres haut-parleurs via Synapse 4 pour une expérience surround encore plus immersive.

Le Razer Clio qui sera disponible à partir du 16 mai 2025 sur la boutique du constructeur ou chez certains revendeurs, contre 199,99 €. En plus de cela, Razer présente deux périphériques un peu plus classiques, pensés pour les joueurs qui sont souvent en déplacement. Voici la souris Basilisk Mobile et le clavier Joro :

Razer Basilisk Mobile : une synergie entre mobilité, ergonomie et précision





S'inspirant de la célèbre gamme de souris Razer Basilisk, la Razer Basilisk Mobile est conçue pour les joueurs qui recherchent un format pensé pour la mobilité, sans avoir à faire de compromis sur le confort ou la précision. Avec un poids de seulement 76 grammes sur la balance, cette souris offre un design compact et ergonomique, idéal pour les longues sessions de jeu ou de travail, et se range facilement dans une poche ou une housse d'ordinateur portable. Son impressionnante autonomie de 105 heures et ses trois modes de connexion, dont Razer HyperSpeed Wireless, en font une souris polyvalente et ultra-réactive pour des expériences de jeu fluides même en déplacement.

La Razer Basilisk Mobile intègre 10 commandes qu'il est possible de personnaliser en fonction de ses préférences, comme la nouvelle fonctionnalité AI Prompt Master qui enrichit le gameplay en permettant d'effectuer des recherches en jeu grâce à des outils intelligents. AI Prompt Master permet de débloquer des raccourcis utiles sur Razer Synapse 4 et de personnaliser ses stratégies de jeu pour maximiser ses chances de victoire en partie compétitive. Son capteur optique Razer Focus X 18K offre une précision de 99,4 %, tandis que ses switches optiques Razer Gen-3 garantissent une durée de vie de 90 millions de clics. La souris allie précision, fiabilité et réactivité. La technologie HyperScroll de Razer permet de choisir entre deux modes de défilement grâce à sa molette inclinable en 4 positions : il est possible d'opter pour un défilement fluide et libre ou un mode cranté, plus précis. Entre son autonomie exceptionnelle, sa molette haut de gamme, son capteur taillé pour le jeu et plus encore, la souris embarque des fonctionnalités de pointe tout en permettant de voyager léger.

Razer Joro : un compagnon de voyage, un allié pour le jeu





Le Razer Joro est un clavier gaming sans fil ultra-portable conçu pour offrir des performances hors pair sur plusieurs appareils en parallèle. Avec un poids plume de 374 grammes et une épaisseur de seulement 16,5 mm, il combine mobilité et précision : c'est le clavier le plus portable de la marque à ce jour.

Malgré son format compact, le Razer Joro intègre une rangée de touches fonction ainsi que des touches fléchées de taille conventionnelle. Sa conception ultra low-profile favorise une position plus ergonomique de la main, réduisant ainsi la fatigue lors des longues sessions de jeu ou de travail. Ses touches optimisées pour le gaming offrent un actionnement rapide et précis ainsi qu'un retour tactile satisfaisant. De plus, ses capuchons de touches en ABS renforcés aux UV offrent une très grande durabilité.

Pour tous ceux qui exigent ce qui se fait de mieux, le mode Snap Tap est également de la partie afin d'optimiser ses déplacements en jeu pour encore plus de réactivité. Cette option priorise la dernière entrée de deux touches sélectionnées sans qu'il soit nécessaire de relâcher la touche précédente. Des raccourcis pratiques et des touches entièrement programmables permettent de réaffecter les commandes, de configurer Razer Hypershift et de définir des macros via Razer Synapse 4 pour une personnalisation complète et un contrôle total.

Razer Joro est compatible avec les appareils Apple et propose notamment des touches secondaires dotées de légendes Mac pour une intégration simplifiée sur macOS, iPadOS et les différents appareils iOS. Une touche Microsoft Copilot dédiée permet d'accéder rapidement à l'assistant IA, boostant ainsi la productivité sur les ordinateurs Windows. L'appairage via Bluetooth 5.0 permet de jongler facilement entre plusieurs appareils, jusqu'à trois simultanément.

Son excellente autonomie de 1800 heures permet d'enchaîner les parties, que ce soit sur un ordinateur de bureau ou sur un appareil portable. De surcroît, le Razer Joro dispose d'un éclairage à zone unique Razer Chroma™ RGB, qui offre des options de personnalisation étendues, grâce à ses 16,8 millions de couleurs et sa suite d'effets saisissants pour une expérience toujours plus immersive.