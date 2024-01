Razer dévoile déjà ses PC Blade 16 et Blade 18 avec des écrans hallucinants

Le CES 2024 se tiendra la semaine prochaine à Las Vegas, plusieurs constructeurs y dévoileront leurs nouveaux produits avec des technologies de pointe, dont Razer. Mais la firme n'attend pas l'ouverture du salon pour déjà présenter ses nouveaux ordinateurs portables Blade 16 et Blade 18 pour gamers.

La fiche technique reste encore assez floue pour le moment, mais Razer met déjà en avant les écrans de ces Blade 16 et 18, avec des technologies inédites pour des PC portables. Le Blade 16 sera ainsi équipé d'un écran 16 pouces OLED 240 Hz, tandis que le Blade 18 embarquera un écran 18 pouces 4K 165 Hz ! Voici ce qu'il faut retenir :

Razer Blade 16 : le premier écran 16 pouces OLED 240 Hz au monde Le Razer Blade 16 va repousser les limites de l'immersion en jeu grâce à son écran OLED de 16 pouces qui offre un taux de rafraîchissement de 240 Hz, une première mondiale, et qui a été élaboré en collaboration avec Samsung Display. Cet écran innovant offre : Une vitesse d'exécution et une précision inégalées : une faible latence pour une réactivité améliorée grâce à un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de seulement 0,2 ms.

: une faible latence pour une réactivité améliorée grâce à un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de seulement 0,2 ms. Une qualité d'image exceptionnelle : la résolution QHD+ (2560x1600) délivre des images vives et immersives en jeu.

: la résolution QHD+ (2560x1600) délivre des images vives et immersives en jeu. Une netteté saisissante : le Blade 16 est également le tout premier ordinateur portable au monde à être certifié VESA ClearMR™ 11000. Cette certification garantit un flou des mouvements minimal et une netteté maximale.

: le Blade 16 est également le tout premier ordinateur portable au monde à être certifié VESA ClearMR™ 11000. Cette certification garantit un flou des mouvements minimal et une netteté maximale. Un contraste et des couleurs profonds : une plus grande profondeur et des couleurs plus éclatantes grâce à un taux de contraste de 1M:1 ainsi qu'à la certification VESA DisplayHDR True Black 500™. Razer Blade 18 : le premier écran 18 pouces 4K 165 Hz au monde De son côté, le Razer Blade 18 se distingue des autres ordinateurs portables gaming grand format grâce à sa dalle de 18 pouces 4K 165Hz, une première mondiale. La puissance supérieure du Blade 18 permet à Razer d'exploiter pleinement les possibilités de ce niveau de résolution et d'offrir aux joueurs et aux créateurs une expérience visuelle à couper le souffle. Cet écran est conçu pour fournir : Une résolution ultra-élevée : la finesse de la 4K apporte un niveau de détails ainsi qu'une netteté inégalés sur les plus grands écrans. Les joueurs profitent d'une expérience plus immersive tandis que les créateurs bénéficient d'un confort optimal.

: la finesse de la 4K apporte un niveau de détails ainsi qu'une netteté inégalés sur les plus grands écrans. Les joueurs profitent d'une expérience plus immersive tandis que les créateurs bénéficient d'un confort optimal. Un taux de rafraîchissement élevé : une fluidité garantie en jeu grâce à un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Des images fluides transcendent non seulement l'expérience de jeu, mais aussi l'expérience globale, que ce soit lors de la navigation ou de l'exécution de tâches quotidiennes.

: une fluidité garantie en jeu grâce à un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Des images fluides transcendent non seulement l'expérience de jeu, mais aussi l'expérience globale, que ce soit lors de la navigation ou de l'exécution de tâches quotidiennes. Un temps de réponse de 3 ms et une compatibilité NVIDIA® G-Sync® : les problèmes de ralentissement ou de saccade des images sont de l'histoire ancienne avec la technologie NVIDIA® G-Sync®. Si on ajoute un temps de réponse de seulement 3 ms, jouer à ses jeux préférés n'aura jamais été aussi plaisant.

: les problèmes de ralentissement ou de saccade des images sont de l'histoire ancienne avec la technologie NVIDIA® G-Sync®. Si on ajoute un temps de réponse de seulement 3 ms, jouer à ses jeux préférés n'aura jamais été aussi plaisant. 100 % de l'espace colorimétrique DCI-P3 couvert : des images plus définies et des expériences plus fidèles à la vision de leurs créateurs grâce à une couverture de l'espace colorimétrique supérieure de 25 % par rapport à l'espace colorimétrique sRGB standard.

Razer précise que ces Blade 16 et 18 sont certifiés Calman Verified pour des couleurs plus précises et que les dalles sont au format 16:10 avec des bords fins, recouvrant 89 % de la surface du PC. Pour le reste, il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine afin de découvrir les configurations précises lors du CES 2024.

