Razer Kiyo V2 : deux nouvelles webcam 4K lancées

Razer, la marque lifestyle leader pour les joueurs, a annoncé aujourd'hui le lancement des modèles Razer Kiyo V2 et Razer Kiyo V2 X, la nouvelle génération de sa gamme de webcams destinées aux créateurs. La webcam nouvelle génération de Razer allie une résolution 4K à un logiciel propulsé par une IA adaptative qui simplifie la création de contenu des streamers, des créateurs ou des professionnels.

Razer Kiyo V2 : une résolution 4K, désormais propulsée par l'IA





Conçue pour offrir une qualité d'image de haut vol, la Razer Kiyo V2 permet aux créateurs, streamers et professionnels de se montrer sous leur meilleur jour en toute simplicité. Elle conjugue une résolution 4K à 30 images par seconde saisissante avec des optimisations réalisées par l'IA et des outils prêts à l'emploi taillés pour le streaming. Équipée d'un capteur d'image doté de la technologie STARVIS développée par Sony, la Kiyo V2 offre des images de qualité supérieure tout en conservant la simplicité d'utilisation d'une webcam. Optimisée par un logiciel adaptatif, la webcam permet aux créateurs de se concentrer sur l'essentiel : le contenu.

Que ce soit pour diffuser des lives, enregistrer une vidéo ou participer à une visio, la caméra restitue des couleurs fidèles à la réalité et des tons de peau naturels, même dans les environnements peu éclairés. La prise en charge des formats MJPEG, YUY2 et NV12 permet un encodage sans perte : chaque détail est préservé pour une qualité optimale afin de faciliter la post-production.

Pour sublimer l'expérience proposée par la Kiyo V2, Razer s'est associé à Reincubate afin d'intégrer Camo Studio, l'application vidéo primée de Reincubate. Cette collaboration permet d'accéder aux fonctionnalités basées sur l'IA de Camo, via une interface fluide et intuitive, telle que le cadrage automatique intelligent, la segmentation de l'arrière-plan et la correction adaptative de l'éclairage. Addie Tan, Global Head of Lifestyle Division chez Razer, déclare :

Avec la Kiyo V2, nous voulions offrir le meilleur des deux mondes aux créateurs. À son arrivée, la première Kiyo Pro a établi une nouvelle norme pour les webcams en termes de qualité d'image. Mais déjà, nous savions que les créateurs avaient besoin de plus. C'est pour cela que la Kiyo V2 allie une résolution 4K à des optimisations IA avancées, conçues pour simplifier le streaming et améliorer chaque aspect de l'expérience dès la première utilisation.

Aidan Fitzpatrick, CEO de Reincubate, ajoute :

Nous sommes ravis de collaborer avec Razer afin que les créateurs puissent accéder à des outils plus intelligents. Camo Studio a déjà aidé des millions d'utilisateurs à améliorer la qualité de leurs vidéos. Associée aux équipements de pointe de Razer, l'application permet aux créateurs de se concentrer sur l'essentiel : leur contenu et leur communauté.

Une personnalisation poussée grâce à un logiciel intuitif





Conçue pour s'adapter aux besoins de chaque créateur, la Razer Kiyo V2 offre une personnalisation poussée via Razer Synapse. L'expérience est enrichie par l'intégration de Camo, qui s'assure que les options les plus avancées restent accessibles à tous. Implémentées au cœur du système, les optimisations proposées par l'IA garantissent des rendus toujours soignés, en toute simplicité. Il est notamment possible d'améliorer la qualité de la vidéo en seulement un clic : la webcam ajuste automatiquement l'exposition, la balance des blancs ou encore la réduction du bruit pour que l'image reste impeccable, même lorsque l'éclairage de la pièce n'est pas optimal. L'option de cadrage automatique propulsée par l'IA utilise des mouvements panoramiques, des inclinaisons et des zooms intelligents pour maintenir les créateurs au centre de l'action, quels que soient leurs mouvements ou la configuration de leur setup.

Au-delà de l'automatisation, la Kiyo V2 fournit des outils prêts à l'emploi qui transforment Synapse en un centre de contrôle tout-en-un. Si les plus novices peuvent compter sur les modes disponibles pour une optimisation instantanée, les utilisateurs chevronnés disposent d'options plus avancées pour paramétrer l'ISO, la vitesse d'obturation et la balance des blancs selon leurs préférences. Pour offrir plus de liberté aux créateurs, des effets basés sur l'IA comme le projecteur, le flou ou le remplacement de l'arrière-plan, permettent de transformer instantanément l'apparence de leur mise en scène. Enfin, que ce soit pour une utilisation professionnelle ou lors d'un stream, il est également possible d'ajouter des informations, des overlays et autres filigranes pour renforcer l'immersion comme l'image de marque.

Voici les fonctionnalités principales :

Une résolution vidéo en 4K à 30 images par seconde d'une netteté saisissante : la webcam offre des rendus d'une finesse et d'une qualité de premier ordre, en 4K à 30 images par seconde grâce à son capteur doté de la technologie STARVIS développée par Sony, qui garantit une clarté et un niveau de détail exceptionnels.

: la webcam offre des rendus d'une finesse et d'une qualité de premier ordre, en 4K à 30 images par seconde grâce à son capteur doté de la technologie STARVIS développée par Sony, qui garantit une clarté et un niveau de détail exceptionnels. Un cadrage automatique optimisé par l'IA : les mouvements panoramiques, les inclinaisons et les zooms optimisés par Camo Studio permettent de maintenir les créateurs au centre de la scène, tandis que le suivi naturel du visage s'adapte parfaitement aux déplacements et aux changements d'angle de prise de vue.

: les mouvements panoramiques, les inclinaisons et les zooms optimisés par Camo Studio permettent de maintenir les créateurs au centre de la scène, tandis que le suivi naturel du visage s'adapte parfaitement aux déplacements et aux changements d'angle de prise de vue. Une optimisation de l'image en seulement un clic : il permet d'ajuster automatiquement l'exposition, la balance des blancs ou encore la réduction du bruit pour des performances supérieures même lorsque l'éclairage de la pièce est faible. Les créateurs profitent d'un résultat impeccable, sans avoir à effectuer de réglages spécifiques.

: il permet d'ajuster automatiquement l'exposition, la balance des blancs ou encore la réduction du bruit pour des performances supérieures même lorsque l'éclairage de la pièce est faible. Les créateurs profitent d'un résultat impeccable, sans avoir à effectuer de réglages spécifiques. Une personnalisation poussée grâce à un logiciel intuitif : l'ajout de flou cinématographique, d'éclairages ciblés ou d'arrière-plans dynamiques à la volée permet de créer des identités visuelles percutantes et de transformer la scène de son stream en un instant.

: l'ajout de flou cinématographique, d'éclairages ciblés ou d'arrière-plans dynamiques à la volée permet de créer des identités visuelles percutantes et de transformer la scène de son stream en un instant. La technologie High Dynamic Range (HDR) : assure des teintes plus riches, des contrastes plus profonds ainsi que des finitions et des couleurs plus nettes et fidèles.

: assure des teintes plus riches, des contrastes plus profonds ainsi que des finitions et des couleurs plus nettes et fidèles. Un objectif ultra grand angle : permet un zoom avant ou arrière sans aucune distorsion, parfait pour effectuer des gros plans comme des vues d'ensemble.

Razer Kiyo V2 X : installation simplifiée, qualité exceptionnelle





Lancée en même temps que la Kiyo V2, la Razer Kiyo V2 X est une webcam proposant une capture en 1440p à 60 images par seconde, conçue pour rendre le streaming simple et accessible, sans faire de compromis sur la qualité. Avec son autofocus rapide, son objectif grand angle et son microphone intégré, elle garantit des vidéos nettes et fluides : c'est la solution idéale pour les créateurs à la recherche d'un outil prêt à l'emploi dès le déballage.

Entre ses options de personnalisation logicielle et son cache intégré pour masquer l'objectif, la Kiyo V2 X concentre l'essentiel dans un design élégant et prêt à l'emploi.

Prix et disponibilité

Disponible sur Razer.com, dans les RazerStores et chez certains revendeurs agréés.