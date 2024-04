Razer Firefly V2 Pro : un tapis de souris qui en met plein les yeux

En plus des casques, souris, claviers et autres périphériques pour gamers, Razer a dans son catalogue quelques accessoires, dont le tapis de souris Firefly, entouré d'une bande RGB pour afficher une multitude de couleurs avec la technologie Chroma. Le tapis a déjà eu droit à une V2, place désormais à la V2 Pro... et attention les yeux.

Le Firefly V2 Pro ne se contente pas d'un bandeau lumineux, c'est « le tout premier tapis de souris gaming intégralement rétroéclairé par LED », avec une finition givrée qui permet d'avoir des couleurs sur toute la surface. Razer détaille son nouveau tapis de souris :

Sa surface micro-texturée à friction faible, idéale pour les capteurs optiques, permet au Firefly V2 Pro d'assurer des mouvements rapides et précis. Le tapis intègre 15 zones individuelles d'éclairage, qu'il est possible de personnaliser via Razer Chroma afin que les effets réagissent en symbiose avec les événements du jeu. L'immersion ainsi offerte est totale. Au-delà de son design moderne et élégant, le Firefly V2 Pro est également équipé d'un port USB-A intégré, idéal pour loger un dongle de souris sans fil, ainsi que d'un port USB-C dont le câble est détachable. L'utilisateur pourra alors choisir, par exemple, entre alimenter le tapis ou recharger une souris. Le tapis reste bien en place grâce à sa base antidérapante, même lors des sessions de jeu les plus intenses. Tout cela confère au Firefly V2 Pro une place de choix dans tous les setups où le RGB est roi.

Le Firefly V2 Pro est déjà disponible, en noir ou en blanc, sur le site officiel de Razer, contre 109,99 €.