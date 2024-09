Resident Evil : le retour de l'opus avec l'ennemi le plus culte de la saga enfin daté

Franchise culte, Resident Evil a eu droit à des remakes de ses premiers opus, mais les fans veulent également revivre les sensations de l'époque avec les versions originales. Heureusement, GOG.com rajoute petit à petit les premiers titres de la saga de Capcom sur PC, sans DRM.

Resident Evil a été lancé en juin dernier, Resident Evil 2 a suivi le pas en août, mais il manque l'opus avec l'ennemi le plus terrifiant de la saga. Aujourd'hui, la plateforme de jeux sans DRM annonce que la date de sortie de Resident Evil 3: Nemesis est fixée au 25 septembre 2025 sur GOG.com. Pour vous remettre dans l'ambiance, la cinématique d'introduction est à redécouvrir ci-dessus.

Rejoignez Jill Valentine, l'héroïne et incroyable survivante du célèbre désastre du manoir, alors que son cauchemar continue. Après avoir démissionné du S.T.A.R.S., Jill se prépare maintenant à quitter Raccoon City... mais ce ne sera pas facile. Coincée dans une ville grouillant de zombies mangeurs de chair, elle doit plus que jamais compter sur la force brute et la ruse pour trouver un moyen de s'en sortir vivante. Cette aventure unique révèle de manière complexe davantage de détails sur l'intrigue cauchemardesque d'Umbrella Corporation et reprend quelques heures avant les événements de Resident Evil 2.

GOG.com rajoute que le titre est compatible Windows 10 et 11, avec une localisation dans six langues (dont le français), le mode Mercenaries est inclus, un tas d'améliorations techniques ont été apportées et le jeu est jouable avec les manettes modernes (DualSense, DualShock 4, manettes Xbox Series/One/360, Switch Pro, Logitech F, etc.). Resident Evil 3: Nemesis, avec Jill Valentine dans les rues de Raccoon City, sera vendu 9,99 €, mais vous pouvez retrouver la trilogie dans un Resident Evil Bundle contre 24,99 €.