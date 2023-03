Resident Evil 4 : un adorable et improbable dessin animé par Nippon Animation dévoilé

C'est cette semaine que sort Resident Evil 4, remake du jeu d'horreur et d'action culte de Capcom, et pour célébrer ce lancement très attendu, le studio japonais a décidé de réaliser une petite série de dessins animés sur un ton beaucoup plus léger et mignon que le jeu vidéo. Et il a même fait appel à une entreprise de renom pour ça.

Capcom dévoile aujourd'hui Leon and the Mysterious Village, premier épisode du Resident Evil Masterpiece Theater qui reprend l'histoire de RE4, mais avec des dessins mignons et des couleurs chatoyantes. Pour cause, c'est Nippon Animation qui réalise le dessin animé, le légendaire studio à l'origine de Maya l'abeille, Tom Sawyer, Bouba ou encore L'École des champions. D'ailleurs, le titre Resident Evil Masterpiece Theater est une référence à World Masterpiece Theater, projet d'adaptation d'œuvres littéraires pour enfants en dessins animés.

Pour retrouver l'ambiance horrifique de Resident Evil 4, il faudra patienter jusqu'au 24 mars prochain, date de sortie du titre sur PC, PS5, PS4 et Xbox Series X|S.

