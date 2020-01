Resident Evil 5 et 6 : des versions Switch en boîte aperçues en Australie

C'est en octobre dernier, juste avant Halloween, que Capcom lançait sur l'eShop des Nintendo Switch Resident Evil 5 et Resident Evil 6. La saga est presque complète sur la console de salon portable, mais il faut aimer les téléchargements, car les titres ne sont proposés qu'en version numérique, même si un Triple Pack avec Resident Evil 4, 5 et 6 est proposé en Amérique du Nord (et seul un opus est inclus sur la cartouche).

Bref, il ne fait pas bon d'être un collectionneur de boîtes et amateur de Resident Evil sur Switch, mais Capcom pourrait bien enfin changer son fusil d'épaule. Le revendeur australien Mighty Ape vient en effet de lister dans son catalogue des versions physiques de Resident Evil 5 et 6, à 79 $ l'unité (environ 49 €). Bien évidemment, Capcom n'a pas commenté l'information pour le moment, les pincettes sont de rigueur, d'autant que le revendeur affiche une date de sortie « estimée » au 27 mars 2020. Bref, c'est très vague.

En attendant que Capcom ne confirme ou n'infirme tout cela, vous pouvez retrouver nos tests des portages Switch de Resident Evil 5 et 6 ci-dessous.

Lire aussi : TEST de Resident Evil 5 : une édition Switch lugubre ou sympathique ? et TEST de Resident Evil 6 : une édition Switch qui tremblote