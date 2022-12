Resident Evil et Code: Veronica, les remakes de fans annulés par Capcom

La franchise Resident Evil de Capcom est culte, elle a inspiré de nombreux jeux d'horreur au fil des années, mais certains fans préfèrent rester dans cet univers en s'adonnant au développement de remakes officieux. C'est le cas de Matt Croft, Briins Croft et DarkNemesisUmbrella qui travaillaient sur des remakes de Resident Evil et Resident Evil Code: Veronica.

Mais voilà, ce qui devait arriver survint, la petite équipe a été contactée par Capcom, leur demandant d'arrêter le développement de ces deux titres, alors que RE Code: Veronica devait arriver en early access dans les prochaines semaines. De quoi décevoir le jeune studio, mais aussi les fans, même si une telle issue était inévitable. Les développeurs réutilisent en effet des éléments des jeux de Capcom, dont le modèle 3D de Claire Redfield dans RE 2 Remake, et se font de l'argent dessus grâce à des donations, autant dire que cela n'a évidemment pas été au goût du studio japonais, pourtant au courant du projet depuis ses débuts l'année dernière. Resident Evil Code: Veronica Remake et Resident Evil Re-Remake ne verront donc pas le jour.

Certains joueurs rappellent que le remake de Resident Evil 2 par Invader Games avait subi le même sort, et à l'époque, Capcom avait eu une approche plus délicate avec le studio, allant jusqu'à organiser des réunions entre eux, mais le studio nippon planchait de son côté sur un remake officiel du survival-horror dans le commissariat de Raccoon City. D'ailleurs, ce remake officieux s'est transformé en Daymare: 1998, une nouvelle licence très fortement inspirée des RE. Cela signifie-t-il que nous allons enfin avoir droit à un vrai remake de Resident Evil Code: Veronica ? Pas sûr, Matt Croft, Briins Croft et DarkNemesisUmbrella expliquent que Capcom a sans doute voulu voir si le projet intéressait les gens avec ce remake officieux avant de l'annuler, mais récemment, le producteur de Resident Evil 4 Remake Yoshiaki Hirabayashi affirmait que rien n'était prévu concernant cet opus, bien moins populaire que les volets numérotés (et pourtant bien meilleur que certains).

Officiellement, les fans peuvent donc attendre ce remake de Resident Evil 4, dont la date de sortie est fixée au 24 mars 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 53,99 € sur Gamesplanet.

