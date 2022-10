Resident Evil : un remake de Code Veronica à prévoir ?

La franchise Resident Evil a su se renouveler en cassant les codes avec RE 7: Biohazard et RE Village, mais les fans de la première heure peuvent aussi se délecter de remakes, notamment ceux de RE2 et RE3 ces dernières années. Un remake de Resident Evil 4 est également en chemin, il a eu droit à des vidéos et informations hier soir, mais un autre opus manque à l'appel.

Eh oui, entre RE3 et RE4 se déroule Resident Evil: Code Veronica, mettant en scène Claire Redfield à la recherche de son frère Chris sur l'île de Rockford. Un opus un peu moins populaire que les autres, mais très apprécié par les fans de la licence, nous en apprenant un peu plus sur le Virus T, Umbrella Corporation et surtout la famille Ashford. Mais un remake est-il aussi à prévoir ? Eh bien non, du moins pas dans l'immédiat, comme l'a expliqué Yoshiaki Hirabayashi à Noisy Pixel. Le producteur du remake de Resident Evil 4 précise qu'il n'y a à l'heure actuelle aucun projet de RE: Code Veronica, mais « si une opportunité se présente, peut-être ».

À moins que les fans n'expriment (gentillement) leur volonté de voir un remake de Resident Evil: Code Veronica, il y a de fortes chances que ce titre reste au placard, lui qui date de l'ère Dreamcast.

