Resident Evil : un gros remake en développement ? De nouvelles informations découvertes

La franchise Resident Evil va avoir droit à son neuvième opus majeur en février prochain avec Resident Evil Requiem, il semble évident que Capcom prépare également un remake d'un ancien opus. Resident Evil 2, 3 et 4 ont rencontré un gros succès populaire et critique, il serait logique de s'attendre à un remake de RE 5, mais ce titre a bien vieilli, contrairement à certains autres volets. L'année dernière, AestheticGamer (DuskGolem) affirmait que Capcom développerait des remakes de Resident Evil Zero et Resident Evil: Code Veronica, et une nouvelle information vient d'être découverte.

Resident Evil 0 Remake, ça se précise !





Selon les informations de MP1st, Capcom développerait bien Resident Evil 0 Remake, utilisant en interne le nom de code Project Chamber. Un code pas si secret, Rebecca Chambers étant l'un des deux personnages jouables du jeu. Le développement aurait débuté il y a déjà plusieurs années et Capcom aurait engagé de nouveaux comédiens pour le doublage et la motion capture, enregistrant leurs performances depuis l'année dernière. Au casting, nous pourrions retrouver Jon McLaren, qui avait incarné Peter Quill/Star-Lord dans le Marvel's Guardians of the Galaxy d'Eidos Montréal. Sur son C.V., Jon McLaren affirme tenir le rôle principal, il devrait en toute logique incarner Billy Coen, l'autre personnage jouable de Resident Evil Zero. Reste à savoir qui incarnera Rebecca Chambers. Beyond Capture Studios assurerait la motion capture, la société a déjà travaillé avec Capcom sur Resident Evil 4 Remake et Street Fighter 6.

Une histoire modifiée ?





Du côté du scénario, Resident Evil Zero Remake se baserait évidemment sur le jeu de base, mais étofferait son histoire. MP1st partage quelques spoilers, mais pour rester évasif, disons simplement que le chauffeur du train aurait un plus grand rôle que dans le jeu GameCube, où il était simplement mentionné. Un « mystérieux personnage » ferait également son apparition, ainsi que davantage de cinématiques.

Quand sortiront les prochains Resident Evil ?





Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes tant que Capcom n'a pas officialisé l'existence de ce jeu. Selon AestheticGamer, le studio japonais sortirait d'abord Resident Evil: Code Veronica Remake au premier trimestre 2027, puis Resident Evil 0 Remake en 2028 et Resident Evil 10 en 2029, si le développement se passe bien. Les informations de l'insider sont souvent justes, mais AestheticGamer partage régulièrement des infos sur un développement en cours, Capcom peut très bien changer son planning d'un moment à l'autre.

Ce qui est certain, c'est que Resident Evil Requiem sortira le 27 février 2026 sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2, vous pouvez déjà le précommander à 79,90 € chez Leclerc.