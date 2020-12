Rétrogaming : est-il possible de réparer une ancienne console ?

Un bon équipement



Tout d’abord, avant de commencer à réparer votre Super Nintendo, votre Game Gear ou votre PlayStation 1, il va vous falloir du matériel. En effet, si votre console souffre d’un problème d’oxydation, comme c’est le cas pour la NES, vous aurez seulement besoin d’un tournevis et d’un flacon d’alcool à 90°. En revanche, si votre PlayStation 1 n’arrive plus à lire les jeux, vous aurez très certainement besoin d’un poste à souder afin de refaire les soudures sur les composants. En bref, tout le matériel de bricolage peut être utilisé afin de réparer une vieille console de jeu : tournevis cruciforme et plat, alcool à 90° ou encore tournevis miniature de type PZ et pince coupante.

Console NES

Réparer une console rétro



De par leur conception, les premières consoles de salon n’étaient pas très fiables et leurs mécaniques et systèmes intégrés pouvaient souffrir de plusieurs bugs. Prenons l’exemple de NES. En effet, cette console peut souffrir d’oxydation et ne plus fonctionner. Selon plusieurs experts, cette oxydation serait due au fait que lorsque nous étions enfants, nous avions l’habitude de souffler dans les cartouches et dans la console pour faire marcher nos jeux, ce qui avait pour effet de repousser la poussière à l’intérieur des composants. Pour réparer ce petit bug de la NES, c’est très simple, car il vous suffit de l’ouvrir et d’enlever la poussière au maximum grâce à un coton-tige imbibé d’alcool à 90° en faisant attention de ne rien casser.

Par ailleurs, après de nombreux chocs, une vieille console, bien qu’elle soit plus robuste que ses descendants, peut souffrir de déconnexion de câbles au sein des circuits intégrés. Pour en avoir le cœur net, il faudra bien sûr démonter votre appareil et regarder si aucun fil n’est débranché. Si un fil ou une résistance sont débranchés, n’hésitez pas à ressouder ce composant et votre appareil pourra certainement fonctionner à nouveau.

Bien évidemment, il n’est parfois pas possible de réparer une vieille console qui aurait rendu l’âme. Toutefois, sur Internet, il est possible de trouver des centaines de tutoriels afin de réparer des CD/DVD ou encore d’apprendre les bases de l’électronique afin de réparer un disque dur, une carte mémoire ou un lecteur de cartouches.