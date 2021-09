Reverse Collapse: Code Name Bakery repoussé à 2022

Reverse Collapse: Code Name Bakery est un bon gros remaster de Code Name: Bakery Girl sorti en 2013, qui partage le même univers que Girls' Frontline, avec de nouveaux graphismes, des voix off, de nouvelles scènes et de nouveaux scénarios. Les joueurs y incarnent la protagoniste féminine Jefuty, qui lutte pour survivre à la guerre et fait des rencontres surprenantes avec divers personnages.

Ainsi, plus de deux ans après l'annonce de sa sortie, l'opus voit sa date de sortie être repoussée à 2022. Sunborn Network s'explique :

Chers agents, Tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour tout votre soutien concernant Reverse Collapse: Code Name Bakery. La toute première bande-annonce de Reverse Collapse est sortie il y a plus de deux ans, en 2019, et nous n'avons pas cessé de travailler sur ce projet depuis. Il s'agit d'un remaster de notre premier jeu, Code Name : Bakery Girl (2013), il représente donc quelque chose de spécial pour nous. C'est également l'occasion pour nous de combler nos lacunes. Notre équipe a donc vraiment tout mis en œuvre pour apporter des intrigues au scénario, de meilleurs visuels, des personnages, des niveaux et des mécanismes élaborés. Nous espérons que le produit final sera présenté comme une nouvelle expérience passionnante qui capture l'essence de Code Name: Bakery Girl. Au-delà des graphismes améliorés et de l'optimisation du code, nous avons proposé de nombreuses nouvelles idées intéressantes [...], à côté de cela, d'autres contenus sont toujours en cours de contrôle qualité et d'optimisation. Par conséquent, nous avons décidé de déplacer la sortie en 2022 afin que l'équipe puisse continuer à travailler sur diverses nouveautés, jusqu'à ce que l'ensemble du jeu soit terminé et peaufiné.

Il faudra donc faire preuve de patience... Différents visuels du jeu sont disponibles en page 2.

