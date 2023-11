RoboCop: Rogue City, les tests sont là, qu'en pense la presse anglophone ?

Le C.V. de Teyon est... peu reluisant. Le studio a notamment développé l'infâme rail-shooter Rambo: The Video Game, et plus récemment Terminator: Resistance, un jeu de tir et d'infiltration à mourir d'ennui. Pourtant, l'éditeur Nacon a fait appel à lui pour développer RoboCop: Rogue City, un autre jeu sous licence.

Mais, visiblement, Nacon a eu du flair, et il a surtout alloué du budget à Teyon pour ce nouveau FPS. Les notes de RoboCop: Rogue City sont tombées, et la presse anglophone a plutôt apprécié le titre, même si les notes sont loin d'être excellentes. Les testeurs ont apprécié le respect de l'univers des films, le personnage d'Alex Murphy/RoboCop, le gameplay explosif qui offre un vrai sentiment de puissance et les quêtes secondaires qui font la part belle à l'enquête. Cependant, le jeu n'arrive pas vraiment à se renouveler au fil des heures et la réalisation technique est parfois un peu datée.

RoboCop: Rogue City est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à partir de 39,90 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.