RoboCop: Rogue City, mi-homme, mi-machine, 100 % lancé en vidéo

Teyon n'aura clairement pas brillé avec Terminator: Resistance, mais Nacon a quand même fait appel à ce studio pour développer RoboCop: Rogue City, un jeu de tir à la première personne avec le flic le plus robotique du cinéma qui va encore devoir affronter des gangs dans la ville de Détroit.

Mine de rien, le titre fait plus bien envie que la précédente production du studio, la bande-annonce de lancement de RoboCop: Rogue City est disponible ci-dessus et l'esprit de la franchise semble bien respectée, avec un RoboCop mi-homme, mi-machine, 100 % flic accompagné d'Anne Lewis, et ED-209 est aussi de la partie. Cerise sur le gâteau, l'acteur Peter Weller reprend son rôle pour prêter son visage et doubler Alex Murphy/RoboCop. Du côté du scénario, l'histoire se déroule entre les films RoboCop 2 et 3.

« Quelque part, un crime se commet. » Explorez des zones ouvertes et atteignez vos objectifs en suivant votre propre sens de la justice. La recherche de preuves, les interrogatoires et le maintien de l’ordre public feront partie de vos tâches quotidiennes en tant que policier. Réfléchissez bien avant d’agir, vos choix détermineront le sort des citoyens et le résultat de votre mission. « Je vous préviens, résister provoquera votre mort. » Armé de votre puissant Auto-9 ou de l’une des 20 autres armes disponibles, de vos talents d’enquêteur, d’un scanner intégré et de capacités cybernétiques améliorables à mesure de votre progression, vous chercherez à éradiquer les forces qui souhaitent détruire votre ville, dans une toute nouvelle aventure à la première personne, en quête de la vérité. « Ils te guériront, ils peuvent nous guérir de tout. » Les capacités de RoboCop sont améliorables en fonction de votre style de jeu et de votre progression. Vous profiterez de caractéristiques propres aux RPG, d’un arbre de compétences ainsi que d’un système de progression complet. Sans oublier la redoutable force cyborg de RoboCop que craignent les ennemis lors des combats au corps à corps ou encore la possibilité d’utiliser l’environnement et les éléments du décor à votre avantage, qui montrent réellement toute la puissance du personnage mi-homme mi-robot. « Tu vas te rendre, crapule. » La ville de Détroit a été frappée par une série de crimes et un nouvel ennemi gagne en puissance, menaçant l’ordre public. RoboCop passe à l’action et enquête sur un sombre projet. Le titre marque également le grand retour de certains personnages emblématiques, tels que votre fidèle partenaire, Anne Lewis, le sergent Warren Reed et ED-209, le robot rival de RoboCop.

RoboCop: Rogue City est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S (mais pas sur Nintendo Switch), vous pouvez l'acheter à partir de 39,90 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.