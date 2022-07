RoboCop: Rogue City, un premier trailer avec du gameplay futuriste et explosif, la période de sortie et les plateformes précisées

La surprise du Nacon Connect de l'année dernière, c'était l'annonce de RoboCop: Rogue City, un nouveau FPS sous licence par Teyon, à qui nous devons le diversement apprécié Terminator: Resistance. Il était de retour aujourd'hui pour l'édition 2022 avec une nouvelle bande-annonce.

Nous y voyons un Détroit futuriste gangréné par le crime, dans lequel notre policier mi-homme mi-machine va devoir faire régner sa loi avec pertes et fracas. Et nous avons déjà un peu de gameplay à la première personne pour voir comment le cyborg va utiliser son arsenal pour se défaire de malfrats humains et ennemis robotiques.

La sortie de RoboCop: Rogue City a au passage été fixée à juin 2023 sur PC via Steam et l'Epic Games Store, PS5 et Xbox Series X|S, et également sur Switch, tandis que les éditions PS4 et Xbox One ont visiblement été abandonnées. En attendant l'ouverture des précommandes, Terminator: Resistance est lui disponible à partir de 21,96 € sur Amazon.fr.