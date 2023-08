Nacon : RoboCop: Rogue City repoussé, du gameplay pour Ad Infinitum, Gangs of Sherwood et Ravenswatch

L'éditeur Nacon est actuellement à Cologne pour la gamescom 2023, il permet notamment aux visiteurs de découvrir son nouveau casque RIG 600 PRO, et de mettre les mains sur quelques titres. Mais le studio a surtout dévoilé un paquet d'informations sur ses futures productions, dont des bandes-annonces, des dates de sortie et une mauvaise nouvelle.

Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que RoboCop: Rogue City n'arrivera pas en septembre prochain, la date de sortie du jeu de tir et d'enquête basé sur les films de la MGM voit sa date de sortie repoussée au 2 novembre 2023, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Une nouvelle bande-annonce de gamepaly est à découvrir ci-dessus.

Nacon a profité de l'évènement pour partager des vidéos de ses autres jeux majeurs, à savoir Ravenswatch, Gangs of Sherwood et Ad Infinitum, ainsi que des infos et dates pour des titres un peu plus confidentiels, voici ce qu'il faut retenir :

RoboCop: Rogue City, inspiré par la licence culte de la MGM, a présenté du nouveau gameplay et des cinématiques qui illustrent l'histoire originale du jeu. Les fans ont pu apprécier les phases de tir et d'enquête et ont eu un aperçu du scénario du jeu. RoboCop: Rogue City sera disponible dès le 2 novembre 2023 sur consoles et PC.

Toujours en Early Access, Ravenswatch le roguelite revisitant les célèbres contes et légendes du monde entier a teasé son prochain contenu qui doublera la taille du jeu actuel. Storm Island, prévu pour le 7 septembre 2023, est le deuxième chapitre de l'aventure qui sortira dans sa version finale sur consoles et PC en 2024. Alan A Dale, le mystérieux narrateur du jeu d'action-aventure coopératif Gangs of Sherwood, s'est mis en scène dans une nouvelle bande-annonce épique qui dévoile un concentré d'action et de combats dont les joueurs profiteront dès le 19 octobre sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Enfin, Ad Infinitum, le jeu d'horreur psychologique se déroulant durant la Première Guerre Mondiale, a présenté un Trailer intitulé « Maw of Madness » lors du show. Il donne aux futurs joueurs plus d'indices sur son ambiance et son histoire torturée en attendant de pouvoir y jouer le 14 septembre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Crown Wars: The Black Prince, le jeu de stratégie en escouade se déroulant durant la guerre de 100 ans annoncé pour le 14 mars 2024 et Garden Life, le jeu cosy de simulation de jardinage, se montrent pour la première fois à la gamescom 2023 en présence de leurs développeurs.

En plus d'être jouable sur place, le jeu de survie et de hacking de zombies Paradize Project, développé par le studio Eko Software annonce une sortie le 29 février 2024 sur consoles et PC.

Également présent sur le salon avec du nouveau contenu, War Hospital, le jeu de gestion d'un hôpital de campagne durant la Première Guerre Mondiale, présente lors d'un Dev Diary, les choix moraux difficiles qui attendent les joueurs.

