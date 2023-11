RoboCop: Rogue City, énorme record pour le jeu de Nacon !

Lorsque Nacon a dévoilé RoboCop: Rogue City, un nouveau jeu de tir développé par Teyon, les joueurs ont un peu grincé des dents. La franchise est culte pour toute une génération, mais le studio est malheureusement connu pour avoir développé le risible Rambo: The Video Game et le très mou Terminator: Resistance...

Et pourtant, RoboCop: Rogue City est une réussite, les développeurs ont réussi à capter l'essence de la licence et la retranscrire dans un jeu de tir très sympathique, les notes étaient globalement bonnes et il est désormais temps de faire le point. Nacon partage aujourd'hui une nouvelle bande-annonce avec les avis positifs de la presse spécialisée et dévoile de jolis chiffres. RoboCop: Rogue City a obtenu 92 % d'avis positifs sur Steam, il a séduit plus de 435 000 joueurs en deux semaines et compte même « 2,7 millions de sessions de jeu actives ». C'est le meilleur lancement pour l'éditeur Nacon, son PDG Alain Falc déclare :

RoboCop: Rogue City a surpassé nos attentes et a accompli un véritable exploit à l’échelle de Nacon. Nous sommes très fiers d’avoir pu travailler avec le studio Teyon sur ce jeu fait par et pour les fans de RoboCop. Nous tenons également à remercier la MGM pour la confiance qu’ils nous ont accordée tout au long de cette collaboration, et tous les joueurs qui ont contribué à faire de cette sortie un fantastique succès.

RoboCop: Rogue City est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le retrouver à partir de 29,90 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.