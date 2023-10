RoboCop: Rogue City, Alex Murphy castagne des gangs en vidéos

RoboCop: Rogue City sortira dans quelques jours sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération, et même s'il mettra en scène Alex Murphy et Anne Lewis, Nacon et Teyon (Terminator: Resistance) vont nous proposer un scénario complètement inédit, qui est à l'honneur dans une nouvelle bande-annonce :

RoboCop: Rogue City nous emmènera ainsi à Détroit, ville américaine qui sombre dans la violence. Les gangs font des ravages, et ils viennent de s'allier au New Guy in Town, un nouvel ennemi inconnu des forces de police. Ces derniers ont heureusement une arme de choix sous la main, un héros mi-homme, mi-machine, 100 % flic du nom de RoboCop. Le cyborg conçu à partir du corps d'Alex Murphy va ainsi devoir investiguer sur le projet Afterlife grâce à ses talents d'enquêteur, sa vision améliorée et son Auto 9, un pistolet automatique qui fait de lourds dégâts. Une autre bande-annonce, avec davantage de gameplay cette fois, a également été dévoilée lors du Xbox Partner Preview :

La date de sortie de RoboCop: Rogue City est fixée au 2 novembre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S (mais pas sur Nintendo Switch), vous pouvez le précommander à partir de 42,49 € sur Amazon, la Fnac et Gamesplanet.