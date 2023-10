RoboCop: Rogue City, catastrophe pour la version Switch

Nacon et Teyon s'apprête à lancer au début du mois prochain RoboCop: Rogue City, un jeu de tir à la première personne inspiré du flic le plus robotique du cinéma. Une démo est disponible sur PC et a déjà rassuré les fans, qui attendent la sortie avec impatience, sur ordinateurs et consoles.

Le programme était clair, RoboCop: Rogue City devait sortir le 2 novembre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, puis plus tard sur Nintendo Switch. Mais nos confrères de Gematsu sont allés à la pêche aux informations concernant cette dernière version, et c'est le plus calmement possible que Nacon a répondu :

Pour le moment, nous n’avons pas prévu de sortie sur Nintendo Switch.

L'éditeur fait comme si la version Switch n'avait jamais existé, et pourtant, le logo de la console de Nintendo apparaissait bien dans la première bande-annonce de gameplay du jeu. Au moins, cela évitera peut-être un énième portage forcé au résultat catastrophique.

RoboCop: Rogue City sortira donc uniquement sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander sur Amazon, la Fnac ou Gamesplanet.