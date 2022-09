Roccat dévoile son nouveau clavier Vulcan II Max

La famille des Vulcan continue de s'agrandir. Les claviers pour gamers de Roccat sont déjà nombreux, le constructeur a récemment présenté le Vulcan II Mini, il enchaîne déjà et dévoile le Vulcan II Max, avec de nombreuses fonctionnalités en commun, mais un format plus complet.

Le Vulcan II Max embarque encore des switches Titan II, mais aussi un système Dual LED, multipliant les fonctionnalités lumineuses d'une seule et même touche. Roccat détaille :

Le plus beau clavier du monde est en route ! Joyau de toute installation PC, le Vulcan II Max attire les regards. Ses lignes racées, sa structure en aluminium et son repose-main translucide s’allient aux interrupteurs optiques-mécaniques Titan II. En plus de leur ressenti des plus fluides, de leurs performances des plus rapides et de leur durabilité de 100 millions de clics, les interrupteurs Titan II sont compatibles avec les touches tierces pour les joueurs en quête de personnalisation.

Le Vulcan II Max de Roccat n’est que le second clavier au monde à offrir des touches intelligentes couplées à la technologie Dual LED. Initiée avec le Vulcan II Mini, cette technologie permet à 24 touches de devenir multifonctions, tout en disposant d’un éclairage dédié afin de ne jamais se tromper. Alliée à la fonctionnalité Easy-Shift[+], les joueurs peuvent personnaliser presque infiniment leur clavier. Et avec 4Mo de mémoire intégré, le Vulcan II Max se veut des plus pratiques, permettant aux joueurs de rapidement passer d’un profil sauvegardé à un autre, directement depuis le clavier. Des éléments plébiscités par les joueurs font également leur retour, à l’image de la plaque en aluminium, garantissant l’intégrité de la structure, et les commandes multimédias intégrées. Enfin, un tout nouveau repose-main translucide diffuse la technologie AIMO de ROCCAT et garantit l’harmonie d’un bout à l’autre de l’installation avec les produits compatibles.

Pour une expérience lumineuse complète, les joueurs peuvent combiner leur Vulcan II Max aux autres produits Roccat, tels que la souris sans-fil Kone XP Air et le tout nouveau casque sans-fil Syn Max Air. Tous ces produits sont compatibles AIMO et offrent ainsi une expérience lumineuse sans pareille.