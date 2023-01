Roccat dévoile le Magma Mini, un clavier gaming au format 60 %

Le constructeur allemand Roccat, qui appartient pour rappel à Turtle Beach, vient de dévoiler cette semaine un nouveau clavier pour gamers au format compact. Après le Magma présenté en 2021, voici désormais le Magma Mini, un modèle plus petit, équivalent à 60 % des claviers classiques.

Bien évidemment, c'est la partie avec le pavé numérique qui passe à la trappe, comme sur tous les claviers compacts de ce type, mais le Magma Mini n'oublie pas d'embarquer les diverses technologies de Roccat comme AIMO et ses cinq zones RGB, la duplication de bouton avec EasyShift[+] et la certification IP33 pour résister aux projections d'eau et à la poussière. Du côté des touches, nous retrouvons des modèles à membrane avec une distance d'activation à mi-course. Le constructeur détaille :

Le clavier Gaming Roccat Magma Mini 60% est doté d'une plaque supérieure translucide. Ses 5 zones RGB et ses 10 LED affichant 16,8 millions de couleurs peuvent se synchroniser aux autres appareils Roccat compatibles pour une expérience visuelle sans pareille. Grâce à la technologie AIMO, le style se prolonge d'un bout à l'autre de l'installation des joueurs, avec la souris Burst Pro ou le casque Elo 7.1 Air ou USB par exemple. Le Magma Mini est doté de touches à membrane réactives et silencieuses, s'activant à mi-course, garantissant une frappe des plus satisfaisantes. Sa technologie d'anti-ghosting avancée permet aux joueurs de presser simultanément jusqu'à 20 touches qui seront interprétées comme escompté, leur assurant un contrôle optimal dans les situations les plus tendues. Grâce à la technologie propriétaire EasyShift[+], les joueurs peuvent associer de nouvelles fonctionnalités à leurs touches favorites. Enfin, son câble situé à gauche est idéal pour ceux qui utilisent leur clavier de biais, tout en offrant un maximum de mobilité pour la souris.

Juergen Stark, PDG de Turtle Beach Corporation :

Le Magma Mini est le mini-clavier d'entrée de gamme pour PC, qui se distingue par l'association du format à 60 % aux performances et a l'éclairage RGB qui font la réputation de Roccat. Le Magma Mini bénéficie également de la dernière certification IP33 qui protège le clavier de l'eau et de la poussière, et son prix de vente conseillé de 49,99 € en fait un choix idéal pour les joueurs PC qui cherchent à ajouter un périphérique à éclairage RGB à leur bureau.

Le Magma Mini arrivera au début du mois prochain, à partir du 9 février 2023, vous pouvez déjà le précommander contre 49,99 € sur Amazon.