Roccat lance les précommandes de ses casques Elo

En mars 2019, Turtle Beach annonçait le rachat de Roccat, constructeur de périphériques bien connu des joueurs. Main dans la main, les deux firmes ont conçu la nouvelle gamme de casques pour gamers Elo, et les trois premiers modèles sont disponibles en précommande depuis aujourd'hui.

Les trois modèles ont de nombreuses similitudes, que ce soit au niveau des transducteurs de 50 mm en néodyme ou de la structure ergonomique pour un meilleur confort, mais il y a évidemment des différences, qui se répercutent sur le prix. Ainsi, le Elo 7.1 Air est un casque RGB avec un son Surround et une connectique sans fil, le Elo 7.1 USB est presque identique, mais se connecte avec un câble en USB, et le Elo X Stereo ne propose qu'un son stéréo et un branchement en Jack 3.5, ce qui le rend compatible avec les PC, Mac, mobiles, Switch, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series X et S, tandis que les deux autres modèles sont uniquement compatibles avec les ordinateurs.

Les nouveaux casques de Roccat sont donc disponibles dès maintenant en précommande, contre 99,99 € pour le Elo 7.1 Air, 69,99 € pour le Elo 7.1 USB et 49,99 € pour le Elo X Stereo. Ils arriveront sur le marché à partir du 4 octobre prochain.