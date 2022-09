Roccat présente le casque sans fil Syn Max Air

Roccat étoffe son catalogue de périphériques pour gamers. Le constructeur, qui appartient à Turtle Beach, a présenté le clavier Vulcan II Max, mais aussi le Syn Max Air, un nouveau casque sans fil pour gamers avec une station de recharge rapide, des haut-parleurs Nanoclear de 50 mm et une spatialisation 3D surround.

Le casque disponible également du Superhuman Hearing pour accentuer la spatialisation, tandis que la finition arbore une structure translucide pour mettre en avant les effets RGB. Roccat détaille :

Le Syn Max Air offre une expérience audio 3D premium pour les joueurs et les streameurs qui recherchent une grande qualité acoustique et d’effet lumineux uniques. Le son du Syn Max Air a été conçu par les ingénieurs de Turtle Beach, reconnus pour leur talent et leurs gammes de produits dotés de nombreuses fonctionnalités et technologies propriétaires.

Les haut-parleurs Nanoclear de 50mm offrent une acoustique 3D immersive, tandis que le micro à réduction de bruit TruSpeak assure un son cristallin de la voix. En plus de la réduction de bruit, le micro s’active d’un simple mouvement et peut même être retiré pour les streameurs disposant déjà d’un micro sur pied. Le Syn Max Air propose également une grande variété de préréglages audio, ainsi que des fonctionnalités Turtle Beach propriétaires telles que le Superhuman Hearing qui met en valeur les sons les plus importants dans une partie en ligne. Le Syn Max Air dispose aussi de coussinets rafraichissants et à mémoire de forme, ainsi que de la technologie ProSpecs rendant le port des lunettes plus confortable.

Conçu pour ne jamais priver les joueurs de leur liberté de mouvement, le Syn Max Air est accompagné d’une station de recharge rapide, offrant 3 heures d’autonomie en seulement 15 minutes. De plus, l’arceau en aluminium assure sa durabilité, les fonctionnalités Bluetooth 5.1 et audio simultané sa compatibilité, et l’autonomie de 16 heures sa praticité.

La signature de Roccat, son design soigné et RGB, est de retour sur ce Syn Max Air. Avec plus de 16,8 millions de couleurs visibles à travers sa coque translucide et sa station de recharge rapide, la technologie AIMO éclaire harmonieusement l’installation des joueurs qui peuvent même modifier les illuminations à leur convenance via le logiciel Swarm. La technologie Stellar Wireless est également présente pour maximiser le signal audio tout en réduisant la consommation de batterie, alors que la connectivité audio simultanée permet aux joueurs de passer des appels ou d’écouter de la musique sur leur téléphone tout en jouant.

Enfin, le Syn Max Air offre des contrôles intuitifs directement sur le casque et entièrement personnalisables via le logiciel Swarm. Avec un poids de 326g, le Syn Max Air est léger tout en restant fiable, et son repli à plat réduit la place qu’il prend lorsqu’il est temps de faire une pause.