Roccat présente la Burst Pro Air, une nouvelle souris sans fil

Roccat est en grande forme en ce moment, il vient de lancer la Kone XP, mais le constructeur dévoile déjà une autre nouvelle souris, la Burst Pro Air. Un modèle sans fil cette fois, conçu pour les amateurs de jeux de tir à la première personne grâce à son ergonomie symétrique, sa légèreté et ses fonctionnalités.

La Burst Pro Air ne pèse ne effet que 81 g sur la balance et embarque un capteur optique Owl-Eye grimpant à 19 000 DPI. Les joueurs retrouveront également des interrupteurs Titan Switch Optical avec un temps de réponse de 0,2 ms et résistant à 70 millions de clics, la technologie Stellar Wireless en 2,4 GHz ou Bluetooth 5.2, une autonomie de 100 heures et une charge rapide permettant de retrouver cinq heures de batterie en 10 minutes seulement. Roccat a également calé quelques LED dans le châssis, à admirer au travers d'une coque transparente. René Korte, fondateur et directeur général de Roccat, rajoute :

Notre version filaire de la Burst Pro a été très bien accueillie par la communauté, notamment les joueurs de FPS qui aiment l’ergonomie des souris symétriques. Nous sommes ravis de pouvoir leur offrir ce même confort en version sans-fil avec la Burst Pro Air. La Burst Pro Air ne fait aucun compromis et embarque toutes nos technologies les plus récentes, tout en garantissant un confort sans égal et un poids léger malgré ses fonctionnalités sans-fil. La Burst Pro Air coche toutes les cases pour un joueur PC compétitif.

La Burst Pro Air de Roccat sera disponible à partir du 26 avril 2022 chez les revendeurs habituels, au prix conseillé de 99,99 €. Vous pouvez sinon retrouver la toute récente Kone XP à 89,99 € chez Micromania.