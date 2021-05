Roccat dévoile le Syn Pro Air, un casque premium sans fil pour PC

Roccat vient de dévoiler aujourd'hui un nouveau casque pour joueurs, le Syn Pro Air. Présenté comme un modèle premium, il dispose d'une connectique sans fil pour une meilleure liberté d'utilisation, tout en embarquant les technologies audio de Roccat et de Turtle Beach, qui possède le constructeur allemand.

Le Syn Air Pro dispose ainsi de la technologie sans fil Stellar qui assure une longue durée de vie de la batterie, ainsi qu'un éclairage RGB intelligent AIMO déjà présent sur de nombreux produits Roccat. Mais le casque inclut également le Superhuman Hearing de Turtle Beach, la technologie TruSpeak pour un microphone haute sensibilité et des coussinets ProSpecs pour faciliter le port avec des lunettes. René Korte, fondateur de Roccat et directeur général des périphériques PC chez Turtle Beach, commente :

À l’instar de la série de casques Elo, le Syn Pro Air est une combinaison parfaite entre la signature de Roccat en termes de design et l'expertise audio et la technologie de pointe de Turtle Beach. Le Syn Pro Air offre aux fans la toute dernière technologie audio 3D associée à une connectivité sans fil sans faille, ainsi que notre design Bionic Shell semi-transparent, mis en lumière par notre système d’éclairage AIMO. Il s’agit sans conteste de notre meilleur casque de jeu pour PC à ce jour.

Le Syn Pro Air propose ainsi de l'audio 3D qui « repousse les limites du son surround 7.1 traditionnel », avec des haut-parleurs 50 mm Nanoclear. Le constructeur promet une autonomie de 24 heures d'utilisation avec une seule charge, et les joueurs pressés peuvent profiter d'une charge rapide de 15 minutes en USB-C pour 5h d'utilisation. La connexion avec le PC se fait via un dongle USB-A sans fil de 2,4 GHz pour une fréquence de réponse allant de 20 à 20 000 Hz. La conception se veut quant à elle « robuste et légère », avec un design Bionic Shell mettant en avant le rétroéclairage avec 16,8 millions de couleurs, à personnaliser évidemment. L'arceau est ajustable pour un meilleur confort, et les coussinets sont enveloppés dans un tissu élastique transpirant pour mieux évacuer l'humidité et éviter la chaleur et la sueur. Enfin, sur le casque en lui-même, l'utilisateur retrouve des commandes audio pour effectuer des réglages à la volée, et il est même possible de replier les écouteurs pour transporter le casque et rabattre le microphone pour le mettre en sourdine.

Le Syn Pro Air de Roccat sera disponible à partir du 20 juin 2021, au prix conseillé de 149,99 €. Il est déjà proposé en précommande sur Amazon.