Rocket Arena : un jeu coloré et explosif annoncé sur PS4, Xbox One et PC

Vous aimez les jeux emplis d'action et sans prise de tête ? Eh bien ça tombe bien, Electronic Arts a annoncé une toute nouvelle production à venir sur PS4, Xbox One et PC, Rocket Arena. Au programme du jour ? Une petite bande-annonce, des images, et des informations pour émoustiller les joueurs.

Mais avant toute chose, l’éditeur explique :

Rocket Arena est un jeu de tir de roquettes explosif en 3v3 dans lequel l’action ne s’arrête jamais. Bienvenue dans un monde où les règles sont dictées par l’essence-roquette. Les roquettes sont les éléments clés de Rocket Arena. Maîtrisez les roquettes et les aptitudes uniques de votre héros pour dominer l’arène et devenir un véritable champion ! Votre effectif est en constante évolution : essayez tous ses héros aux pouvoirs bien distincts. Dénichez de nouvelles stratégies et tactiques en fonction de votre équipe, explorez une grande variété de cartes dynamiques et découvrez toutes les spécificités des roquettes et de leur utilisation.

Les modes prévus ?

MODES 3V3 K.-O.

Le K.-O. est un mode compétitif dans lequel vous devez utiliser vos roquettes, aptitudes et objets pour souffler vos adversaires hors de l’arène. Les équipes marquent des K.-O. en forçant les adversaires à sortir de l’arène. L’équipe qui atteint la première l’objectif de score remporte le match.

Deux équipes s’affrontent pour prendre la balle-roquette et marquer dans l’en-but adverse. Vous pouvez marquer en portant, lançant ou propulsant la balle-roquette dans l’en-but adverse. L’équipe qui a le plus de points à la fin du chrono, ou celle qui atteint en première le maximum de points, remporte la victoire.

En Méga-roquette, une énorme roquette explose dans l’arène, soufflant au loin tous les joueurs. Une fois la détonation passée, une zone de capture apparaît. Le but du mode Méga-roquette est de capturer et défendre la zone. L’équipe qui a capturé le plus de roquettes à la fin du chrono, ou celle qui atteint en première le maximum de points, remporte la victoire.

En mode Chasse au trésor, il y a deux façons de marquer des points : Défendre le coffre au trésor : récupérez le coffre et gardez-le pour marquer des points. Vous pouvez remporter des points bonus si vous parvenez à avoir la dernière pièce de chaque coffre qui apparaît. Récupérer des pièces : pendant la manche de pièces, des dizaines de pièces apparaissent sur la carte, récupérez-les pour marquer des points. SOCIAL Parfait pour des parties rapides et décontractées. Jouez à n’importe quel mode compétitif en version sociale sans classement. Essayez différents héros, artefacts et escouades, et trouvez vos combos préférés ! CLASSÉ Pour ceux qui veulent se frayer un chemin vers le haut à grand renfort de roquettes. Les parties classées sont disponibles pour les matchs de K.-O., Balle-roquette et Méga-Roquettes. Essayez de vous propulser jusqu’au rang 50 ! Les classements et les combinaisons cartes/modes sont réinitialisés chaque saison. ATTAQUE DES BOTS-ROQUETTES



Faites équipe et affrontez des bots-roquettes en coopération. Essayez de mettre K.-O. tous les bots-roquettes avant la fin du temps imparti ! ÉCOLE DES ROQUETTES DIDACTICIEL

Apprenez les bases et des trucs et astuces pour partir tout feu tout flamme.

Personne n'a dit que la maîtrise des roquettes serait facile. Perfectionnez vos techniques là où personne ne voit vos faiblesses.

Les parties personnalisées vous permettent de choisir la carte et le mode de votre choix, de vous entraîner en solo, d'affronter des bots-roquettes ou de créer des matchs privés jusqu'à 6 amis.

Pour finir, une première Saison est annoncée.

La saison 1 débute le 28 juillet ! Le 100e Championnat de Tournoi Roquettes commence officiellement avec la saison 1. Un nouveau héros entrera dans la compétition, accompagné par une tonne de tenues déblocables, des totems, de l’essence-roquette et bien plus ! Et n’oubliez pas le Pass explosif pour un boost supplémentaire et une chance d’obtenir des dizaines d’autres objets.

Faites le plein de nouveaux contenus chaque saison Chaque saison, une rafale de contenu débarquera dans Rocket Arena : de nouveaux héros, cartes, modes et une tonne d’objets à débloquer !

Si vous voulez en savoir plus sur les héros et les cartes disponibles, rendez-vous en page deux ! La date de sortie de Rocket Arena est fixée au 14 juillet 2020.