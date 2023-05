ROG Ally : et s'il était possible de la faire tourner sous Linux pour la transformer en Steam Deck ?

La ROG Ally comporte un avantage que sa concurrente (du moins désignée comme telle) n'a pas : elle tourne sur Windows, ce qui signifie qu'elle est capable de faire tourner la quasi-intégralité des jeux. Cet avantage a pourtant un inconvénient, celle de l'ergonomie. S'il est possible de jouer, dès le premier démarrage et de façon optimisée, à ces jeux sur la Steam Deck, il faudra s'efforcer sur la machine d'Asus d'installer toutes les plateformes. Pour ceux que cela dérange, sachez qu'il est possible d'y installer certaines distributions Linux. Mais la fameuse console portable y est-elle tout aussi performante ?

C'est sur la chaîne YouTube ETA Prime que l'essai a été réalisé. SteamOS ne fonctionnant pas encore sur la console portable d'Asus, c'est ChimeraOS (un système d'exploitation basé sur le gaming) qui ouvre le bal. Pour un premier test, il faut bien avouer que la console semble facilement digérer la distribution Linux, et ce, avec des performances pas si éloignées à celle retrouvée sous Windows. Les jeux les plus gourmands (3D) tournent un cran en dessous sur Linux, mais tous les jeux 2D passent crème. S'agissant d'une distribution non optimisée pour la ROG Ally, certaines options ne sont pas disponibles, comme la possibilité de choisir le TDP (puissance de la machine) ou la fréquence de rafraîchissement de l'écran. De même, il est impossible d'entendre du son par le port Jack et la puce Wi-Fi n'est reconnue que par intermittence.

Toutefois, il est facilement possible, contrairement à Windows, de désactiver un ou plusieurs cœurs du processeur et ajuster la fréquence de ces derniers afin de prolonger la batterie. D'ailleurs, dans une récente vidéo questions-réponses avec Asus, le fabricant assure qu'il sera possible de faire de même sous Windows dans les prochaines mises à jour. Dans tous les cas, il faut garder en tête que la ROG Ally n'est pas encore sortie et que les amoureux de la bidouille seront bien plus nombreux une fois celle-ci entre leurs mains. Ils pourront certainement préparer une version modifiée (Rog Ally-Ready) de Steam OS ou proposer une version Windows 11 avec l'ensemble des plates-formes préinstallées.

Sachez enfin que l'utilisation d'une distribution Linux vous privera des autres stores (Epic Games Store, Xbox, EA App, GOG...), si vous souhaitez le meilleur des deux mondes, il vous faudra assurément utiliser le dual-boot et choisir votre environnement au démarrage de la console, grignotant forcément votre espace de stockage (que vous pouvez augmenter via une micro SD ou un SSD plus conséquent). La manipulation n'est bien entendu pas à la portée de tout le monde, et si vous venez exclusivement de l'univers console, la tâche s'avèrera d'autant plus ardue. Rassurez-vous, lorsque la totale compatibilité sera de la partie, nous travaillerons sur un tuto afin de permettre à quiconque, quel que soit son niveau, d'y parvenir.

