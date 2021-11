ROG Phone 5s : un tournoi sur PUBG: New State annoncé par ASUS

Les nouveaux ROG Phone 5s et 5s Pro d'ASUS sortiront dans quelques jours, et cela coïncide avec le lancement de PUBG: New State, nouveau Battle Royale free-to-play de Krafton qui cartonne déjà. Le constructeur a donc décidé de collaborer avec le développeur pour organiser un tournoi.

Des matchs de PUBG: New State seront ainsi joués sur le ROG Phone 5s, avec des équipements gaming d'une valeur de 50 000 $ à gagner. La compétition aura lieu ce mois-ci et regroupera 100 joueurs venant d'Europe et d'Asie, avec 20 influenceurs du monde entier qui seront là pour les accompagner dans des matchs de Battle Royale tout en rediffusant en live les parties en streaming. Le grand vainqueur du tournoi repartira notamment avec un upgrade hardware complet ainsi qu'un ROG Phone 5s. Du côté des spectateurs, ils pourront obtenir des objets in-game dans PUBG: New State, à savoir un tee-shirt et un parachute aux couleurs de ROG, c'est à retrouver ici.

ASUS rappelle au passage que ces nouveaux ROG Phone 5s sont équipés d'un processeur Snapdragon Elite Gaming avec la plateforme Qualcomm Snapdragon 888+, jusqu'à 18 Go de RAM et le mode X. Vous pouvez retrouver un modèle à 1 099 € sur Amazon.