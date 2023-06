RTX 4060 : la petite carte graphique de NVIDIA est lancée, voici les offres des revendeurs

En mai dernier, NVIDIA dévoilait de nouvelles cartes graphiques pour gamers, mais plus abordables, les RTX 4060 et RTX 4060 Ti. La seconde est déjà disponible depuis quelques semaines et voilà que la première débarque enfin sur le marché, le constructeur fait le point sur ce nouveau GPU.

La GeForce RTX 4060 de NVIDIA est évidemment basée sur une architecture Ada Lovelace, permettant de profiter de la technologie DLSS 3, comme le rappelle le constructeur :

Pour les joueurs qui utilisent des GPU de génération précédente, l'architecture NVIDIA Ada Lovelace au cœur de la GeForce RTX 4060 apporte une mise à niveau massive, multipliant les performances avec le DLSS 3, alimenté par l'IA, et boostant les applications créatives. Et grâce à l'efficacité énergétique très avancée de l'architecture Ada, vous consommerez nettement moins d'énergie, votre carte graphique sera plus fraiche et les ventilateurs fonctionneront à des vitesses plus silencieuses ou même au ralenti. Les créateurs apprécieront également l'encodeur NVENC de 8e génération avec prise en charge de l'AV1.

Pour accompagner le lancement de la GeForce RTX 4060, NVIDIA publie un nouveau pilote Game Ready, à télécharger sur le site officiel du constructeur ou directement via l'application GeForce Experience. Au passage, NVIDIA annonce que Stranded: Alien Dawn et Time Breaker sont compatibles avec le DLSS 2.

La RTX 4060 est disponible au prix recommandé de 329 €, mais NVIDIA partage un tableau complet avec les offres des revendeurs partenaires pour le lancement, de quoi trouver votre bonheur facilement :