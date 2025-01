RTX 5090 : des performances ridicules sans le DLSS ?

Il y a quelques jours, NVIDIA a dévoilé lors du CES 2025 ses prochaines cartes graphiques, les RTX Série 50. Deux modèles sortiront à la toute fin du mois, les GeForce RTX 5090 et 5080, dans une Founders Edition ou dans des versions modifiées par les fabricants tiers. PC Centric a déjà pu essayer une RTX 5090 lors du CES 2025 et a publié une vidéo sur YouTube pour montrer ses performances... étonnantes.

Pour son test, le vidéaste a pris l'exemple de Cyberpunk 2077, un jeu de rôle à la première personne sorti en 2020, développé par CD Projekt et qui utilise de nombreuses technologies de NVIDIA, notamment le ray-tracing. Grâce à la GeForce RTX 5090, Cyberpunk 2077 tourne à 290 fps en 4K, avec les réglages en Ultra et en activant le DLSS et le Multi Frame Generation 4x en mode Performance. Pour rappel, ces technologies utilisent l'IA pour upscaler et générer des images supplémentaires et ainsi augmenter le framerate, tout en profitant d'une bonne qualité visuelle. Lorsque le DLSS est réglé sur Qualité, le framerate commence à chuter à 200 fps, ce qui reste évidemment énorme, mais c'est quand même près d'un tiers d'images en moins à la seconde.

Cependant, en laissant le DLSS en Qualité et en désactivant le Multi Frame Generation, le FPS/RPG ne tourne plus qu'à 65 fps. Là, ça devient limite. Mais PC Centric va encore plus loin et montre que Cyberpunk 2077, en 4K/Ultra, ne dépasse pas les 30 images par seconde en désactivant le DLSS et le Multi Frame Generation. Pour une carte graphique vendue plus de 2 000 euros, ça pique, mais la vidéo de PC Centric n'apporte rien de neuf : NVIDIA avait déjà publié une vidéo avec Cyberpunk 2077 montrant des résultats similaires, et ce dès l'annonce de ces GPU Blackwell.

Comme il fallait s'y attendre, la course à la puissance pure est terminée chez NVIDIA. Avec la RTX 5090, le constructeur proposera une carte graphique dopée à l'intelligence artificielle, qui permettra de jouir de jeux vidéo fluides grâce à des images améliorées et générées par ses technologies DLSS. La carte graphique affiche déjà un TDP de 575 W, mais n'utilise que deux ports PCIe. Autant dire que pour faire tourner nativement Cyberpunk 2077 en 4K/Ultra à 290 fps, il faudrait carte graphique plus grosse, plus énergivore et plus chère. La GeForce RTX 5090 sera disponible le 30 janvier prochain, à partir de 2 349 € en Founders Edition. Vous pouvez sinon retrouver d'autres RTX sur Amazon, Cdiscount et Fnac.