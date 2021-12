RUMEUR sur God of War Ragnarök et Sonic Frontiers : des dates de sortie en fuite ?

L'année prochaine va voir le retour de deux grandes licences du jeu vidéo, Gof of War et Sonic, qui n'ont à priori strictement rien à voir entre elles. Et pourtant, elles sont toutes les deux concernées par la fuite du jour, en provenance de la base de données de PlayStation. En effet, à en croire le compte Twitter @PlaystationSize, les dates de sortie de God of War Ragnarök et Sonic Frontiers y seraient indiquées. Bien évidemment, ce dernier précise tout de même qu'il pourrait s'agir là de placeholders, ce qui aurait du sens pour la prochaine aventure de Kratos, mais beaucoup moins pour celle du hérisson bleu de SEGA.

Ainsi, Sonic Frontiers serait attendu le 15 novembre 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch et PC, correspondant à la période indiquée dans le trailer dévoilant son titre lors des Game Awards, « holiday 2022 ». De plus, Sonic Forces était lui aussi paru un mardi à l'époque, le 17 novembre 2017. Concernant God of War Ragnarök, il sortirait donc le 30 septembre 2022 sur PS5 et PS4. Les jeux des PlayStation Studios sortant généralement le vendredi, là encore, cela n'aurait rien d'étonnant. Le début d'année étant déjà bien chargé par d'autres exclusivités majeures (Horizon Forbidden West et Gran Turismo 7), ce créneau semble de plus adéquat.

Même si ces dates s'avèrent être les bonnes, nous ne sommes pas à l'abri de reports en raison d'aléas lors des prochains mois de développement, surtout avec la situation actuelle. Ce qui est sûr, c'est que Kratos va débarquer sur PC d'ici quelques semaines, le 14 janvier. Vous pouvez d'ailleurs précommander God of War chez notre partenaire Gamesplanet au prix de 44,99 € si vous comptez y jouer via Steam.