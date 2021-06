RUMEUR sur Guilty Gear: Strive, la liste des personnages jouables du Season Pass 1 en fuite ?

Il y a des choses qui ne changeront visiblement jamais. En effet, depuis ce vendredi, Guilty Gear: Strive est disponible partout dans le monde sur PS5, PS4 et PC. Forcément, en sortant un jeu sur ordinateur, les développeurs s'exposent à la fouille des fichiers par les joueurs curieux. Ce nouvel épisode de la saga d'Arc System Works n'a donc pas échappé au datamining et plusieurs noms de dossiers présents dans le répertoire dédié aux personnages jouables ont attiré l'attention d'un internaute dont la découverte a été partagée sur ResetEra, puisqu'il s'agit justement d'abréviation ne correspondant à aucun combattant actuellement inclus dans le roster, qui seraient donc ceux inclus dans le Season Pass 1. Attention, quelques spoilers sur les évènements du scénario seront donnés plus bas dans l'article, vous êtes prévenus.

Pour commencer, il est bon de préciser que pour les deux premiers personnages devant arriver respectivement en juillet et en août, nous aurons droit à un totalement inédit qui n'a jamais été jouable jusqu'à présent et un faisant son retour. Maintenant, place à la liste trouvée, avec l'interprétation de la personne ayant fait la correspondance avec des noms connus.

ASK = Asuka

COS = Happy Chaos(?)

GLD = Goldlewis Dickinson

JAM = Jam Kuradoberi

JKO = Jack-O' Valentine

(CMN is Common and DMY is Dummy)

Hormis pour « COS », dont le rapport avec Happy Chaos Valentine semble un peu hasardeux, les quatre autres coulent de source et nous aurions ainsi la possibilité de jouer pour la première fois avec That Man, alias Asuka, Goldlewis Dickinson apparu dans cet épisode et Jack-O' Valentine sans doute sous l'apparence d'Aria, en plus d'avoir le retour de Jam Kuradoberi. Cette dernière fait justement une apparence durant le scénario, sauf que trois fichiers pour des animations de combat face à Anji, Giovanna et Nagoriyuki ont été trouvés, ce qui laisse peu de doute quant à sa future présence dans le roster.

Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes. Nous ne tarderons de toute manière pas à voir si ces informations se vérifient ou non. Dans tous les cas, ceux qui souhaitaient le retour de Baiken devront sans doute attendre encore longtemps...

