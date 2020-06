RUMEUR : Minecraft bientôt jouable avec le PS VR sur PS4

Minecraft est un jeu vidéo culte, il est sorti sur un tas de plateformes depuis ces 11 dernières années, et le titre de Mojang Studios compte désormais plus de 200 millions d'exemplaires vendus sur ordinateurs, consoles de salon, consoles portables et mobiles. Et pourtant, il aurait encore prochainement droit à de la nouveauté sur PS4.

Comme le rapporte MP1st, une mise à jour 2.03 a été publiée, elle concerne la version bêta ou une build interne de Mojang Studios et est spécifique à Minecraft: PlayStation 4 Edition. D'après le changelog, le studio travaillerait depuis le mois de mai sur une version jouable avec le PlayStation VR de Minecraft, et cette fonctionnalité serait désormais complète et terminée avec ce dernier patch. Le jeu disponible sur le commerce n'a pas encore reçu de mise à jour, et les développeurs n'ont rien annoncé de manière officielle pour le moment.

Pour rappel, Minecraft est déjà jouable en réalité virtuelle, mais sur ordinateurs seulement, avec un Oculus Rift, un casque Windows Mixed Reality ou un Gear VR. Concernant le PS VR, Sony lancera avec Iron Man VR des packs avec des PS Move et des casques.