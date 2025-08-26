RUMEUR Nintendo Direct : la date de la prochaine présentation en fuite ?

Nintendo enchaîne les Direct





Nintendo a lancé sa Switch 2 en juin dernier avec Mario Kart World et Welcome Tour, puis nous avons eu droit à Donkey Kong Bananza et Drag x Drive. Le constructeur japonais n'est pas avare en annonces, avec un Nintendo Direct Partner Showcase, un Nintendo Indie World et un Kirby Air Riders Direct diffusés ces dernières semaines, mais les fans attendent surtout un vrai gros Nintendo Direct pour découvrir les prochains jeux majeurs de la Switch 2.

Quand aura lieu le prochain Nintendo Direct ?





Depuis quelques jours, les rumeurs autour du prochain Nintendo Direct vont bon train, mais nous allons peut-être avoir droit à une nouvelle présentation dans quelques jours. Selon les informations de VGC, un Nintendo Direct serait diffusé à la mi-septembre, possiblement le vendredi 12. Un jour peu commun pour une telle présentation, mais le samedi 13 septembre marquera le 40e anniversaire de Super Mario Bros., sorti en 1985 sur NES. Nintendo pourrait ainsi profiter de l'évènement pour faire une annonce autour de sa mascotte, comme il l'avait fait en 2020 en dévoilant Super Mario 3D All-Stars.

40 ans de Mario, mais surtout Metroid Prime 4





VGC rappelle au passage que Nintendo a organisé un Direct en septembre tous les ans, sauf en 2024. Le constructeur japonais a sans doute quelques titres inconnus dans ses cartons, mais les joueurs attendent également de découvrir la date de sortie de Metroid Prime 4: Beyond, toujours officiellement attendu en 2025. Les mois défilent et le FPS de Retro Studios se fait toujours attendre. Le jeu est d'ailleurs passé entre les mains des organismes de classification en Corée du Sud et en Amérique du Nord ces dernières semaines, laissant supposer une sortie à l'heure.

